شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: انقطاع الطمث أحد أسباب فقدان الذاكرة عند السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرأ على المرأة العديد من التغييرات الجسدية والعاطفية والنفسية وفقًا للمراحل المختلفة التي تمر بها ومن ضمنها "سن اليأس" وهى الفترة التى تحدث بها معظم التغييرات فى حياتها سواء كانت إيجابية أو سلبية ومنها ضعف الذاكرة وذلك بسبب التغيرات التى تحدث بالهرمونات، حيث تشير إحدى الدراسات إلى وجود علاقة بين انقطاع الطمث عند المرأة وحدوث مشاكل بالذاكرة، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".





ومن المعروف عن انقطاع الدورة الشهرية في سن اليأس أنها تُحدث تغييرات جسدية بسبب التقلبات الهرمونية، ولكن أشارت الأبحاث حديثًا إلى أنها تُحدث أيضًا تغيرات معرفية، حيث تعانى الكثير من النساء من ضعف الذاكرة كعرض من أعراض سن اليأس.

ووجدت دراسة تم نشرها بمجلة "سن اليأس" الصادرة عن جمعية سن اليأس بأمريكا الشمالية، علاقة بين انقطاع الطمث وفقدان الذاكرة لدى النساء، حيث تشير إلى أن انقطاع الدورة الشهرية عامل خطير يسبب ضعف الإدراك لدى المرأة أكثر من الشيخوخة، وتخضع المرأة لتغيرات معرفية فى فترات ما قبل انقطاع الطمث وخلالها وما بعد انقطاعها.

كيف يؤثر انقطاع الطمث على الذاكرة؟

أجرى الباحثون دراسة شملت حوالى 440 سيدة بشأن كيفية التعامل مع مشاكل الذاكرة والتعلم قبل وبعد انقطاع الطمث، حيث تزيد حدة أعراض النسيان لديها بعد انقطاع الدورة الشهرية.

وهناك عوامل أخرى تسبب مشاكل بالإدراك لدى المرأة مثل الإجهاد والتعليم المنخفض وقلة الدخل والصحة البدنية والعقلية ونقص المناعة، حيث تظهر الدراسة أن تدهورًا معرفيًا يحدث للمرأة بمرور الوقت بداية من مرحلة ما قبل انقطاع الطمث إلى انقطاعه لما بعد ذلك، حيث تحدث عملية اختراق للانتباه والذاكرة والتعلم خلال هذه الفترة.

من جانبها، تقول الدكتورة ستيفانى فوبيون المديرة الطبية لجمعية سن اليأس بأمريكا الشمالية إن هناك حاجة للمزيد من البحث لتأكيد هذه النتائج الخاصة بتأثير انقطاع الطمث على ذاكرة المرأة، ولتحديد العوامل المسئولة عن الفروق الفردية فى التغيرات المعرفية بين النساء فى هذه المرحلة.

وفيما يلى بعض النصائح التى يمكن أن تُقلل من تدهور الذاكرة لدى السيدات فى سن اليأس:

1- تناول الطعام الصحى والمغذى مثل "الجوز" الذى يساعد في تعزيز قوة الدماغ.

2- الحصول على عدد ساعات نوم كافية والراحة المناسبة والحفاظ على ذلك.

3- القيام ببعض التمارين الخفيفة يوميًا.