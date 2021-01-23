شكرا لقرائتكم خبر عن فلوريدا الأمريكية تقصر لقاح كورونا على العاملين فى الرعاية الصحية لنقص الجرعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقصر ولاية فلوريدا بالمملكة المتحدة الأمريكية لقاحات فيروس كورونا على السكان والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يسافرون إلى الولاية لتقديم الرعاية وسط ندرة الإمدادات وحكايات ما يسمى "سياحة اللقاحات"، وقالت الدكتور سكوت ريفكيزي إنه يتعين على مقدمي الخدمات الآن التأكد من أن متلقي اللقاح قادرون على إثبات الإقامة أو النية للعمل مع مرضى فيروس كورونا قبل إعطاء اللقاح، وفقًا لما نشر بشبكة فوكس نيوز الأمريكية foxnews.

وأضاف سكوت ريفكيزي، الجراح العام في ولاية فلوريدا، أن توفر اللقاح "المحدود للغاية" في التقرير الاستشاري، كانت الولاية قد أعطت 1.3 مليون جرعة من اللقاح، وذهبت الغالبية إلى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عامًا، يليهم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 75 و84 عامًا.

وأضح أن شدد حاكم ولاية فلوريدا رون ديستانتيس على جهود الدولة لوضع كبار السن في المرتبة الأولى في جهود التطعيم. وقال يوم الجمعة إنه يتوقع أن تكون الولاية قد تجاوزت بالفعل تحصين مليون من كبار السن، لكن هناك تأخرًا في تقديم البيانات يبلغ 72 ساعة.

جدير بالذكر أن في وقت سابق يوم الجمعة الماضي، فتحت Publix المواعيد للمقيمين والبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ، ولكن تم حجزها في غضون ثلاث ساعات، ويوجه موقع ويب عملاق البقالة الآن السكان إلى "التحقق مرة أخرى يوم الأربعاء، 27 يناير بعد الساعة 6 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة للحصول على فرصتك التالية".