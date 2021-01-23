شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: النوم الجيد مهم قبل تلقى جرعات لقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة من جامعة ولاية أوهايو بأمريكا أن هناك 49 لقاحا لأمراض مختلفة يعود تاريخهم إلى أكثر من 30 عاما وكان من الضرورى معرفة كيف يؤثر الإجهاد والاكتئاب والسلوكيات الصحية، مثل التمارين الرياضية، على الاستجابة المناعية للقاح، وفقا من موقع medicalxpress.

وأضاف معهد ولاية أوهايو الامريكي، أن الإجهاد يمكن أن يؤخر استجابة الجسم المضاد للقاح، كما يمكن أن يعزز أيضا الآثار الجانبية.

كما وجدت دراسات إضافية مع جانيس كيكولت جلاسر وزوجها الراحل، عالم المناعة رونالد جلاسر ، أن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب لديهم المزيد من الآثار الجانبية بعد التطعيم، مع وجود بعض الآثار الجانبية.

وقالت كيكولت جلاسر إن الحصول على قدر كاف من النوم قبل الحصول على جرعات اللقاح، حتى يعزز من جهاز المناعة، فأن تراجع معدلات قلة النوم يؤثر على الاستجابة المناعية.