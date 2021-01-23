شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام شحنات من الكريز الاسترالى للعثور على آثار كورونا بداخلها بالصين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام صينية رسمية، عن تدمير شحنات من فاكهة "الكريز" ورادة من استراليا وأمريكا الجنوبية، نظرا لأحتوائها على آثار لفيروس كورونا، خوفا من انتقال العدوى مرة أخرى بأنحاء البلاد، طبقا لتقرير ورد في صحيفة الديلى ميل البريطانية.



اعدام شحنات الكريز الاسترالى فى الصين

وأكدت وسائل الإعلام الصينية، أن السلطات الصينية اتخذت قرار بإعدام شحنة الكريز الاسترالية والتي كانت في طريقها الى مقاطعة جيانجسو بالقرب من شنغهاى، بعد فحصها وتبين وجود آثار للفيروس عليها، وتراجع معايير الجودة للمنتج بصفة عامة مما يهدد صحة مواطنيها للخطر.



اعدام شحنة الكريز فى الصين

وأكدت السلطات الصينية أنها تلقت شحنة الكرز الملوثة بفيروس كورونا في 18 ديسمبر الماضى، وحظرت بيعها للأسواق الصينية وامرت بإعدامها بالكامل قبل وصولها للمستهلكين.

زراعة الكريز فى استراليا

وكانت الصين أعلنت عن فرض تعريفات جمركية على بعض الصادرات الاسترالية، في مدينة ووهان الصينية بالتحديد، مما أثر على ورادات لحم البقر الأسترالي والشعير والفحم والنبيذ وجراد البحر والقطن والأخشاب.