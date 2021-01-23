ممارسة الرياضة يمكن أن تمنع بشكل شبه كامل الالتهابات المزمنة

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 يناير 2021 07:59 مساءً - كشفت دراسة لأنسجة بشرية مزروعة في المختبر أن التمارين الرياضية يمكن أن تمنع “بشكل كامل تقريباً ” الالتهاب المزمن الذي يتسبب في إهدار العضلات.

وفي هذا السياق نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

يحدث الالتهاب عندما يستجيب نظام المناعة في الجسم للبكتيريا أو تلف الأنسجة، ولكنه قد يبالغ في بعض الأحيان وينتهي به المطاف بمهاجمة خلاياه.

إنّ بعض الأمراض، مثل التهاب المفاصل و ساركوبينيا، يمكن أن تؤدي إلى “التهاب مزمن” طويل الأمد، والذي يسبب هزال العضلات.

ويعتقد أن جُزيء يعرف باسم ‘الانترفيرون جاما’ هو واحد من مسببي أنواع مختلفة من أمراض ضعف وضمور العضلات.

أشارت الدراسات السابقة إلى أن التمارين الرياضية يمكن أن تخفف من آثار الالتهاب بشكل عام، ولكن لم يكن واضحاً الدور الذي تلعبه كلّ من خلايا العضلات وإنترفيرون جاما.

لمعرفة ذلك، طور باحثون من جامعة ديوك في الولايات المتحدة منصة للسماح لهم بتنمية العضلات البشرية الخاصة بهم في المختبر.

وقال مؤلف الدراسة والمهندس البيولوجي نيناد بورساك: “تجري الكثير من العمليات في جميع أنحاء جسم الإنسان أثناء التمارين الرياضية، ومن الصعب تحديد ما تقوم به الأنظمة والخلايا داخل الشخص النشط”.

“إن منصة العضلات المهندسة لدينا هي عبارة عن وحدات ، مما يعني أنه يمكننا مزج ومطابقة أنواع مختلفة من الخلايا ومكونات الأنسجة إذا أردنا ذلك.”

‘ولكن في هذه الحالة، اكتشفنا أن خلايا العضلات كانت قادرة على اتخاذ الإجراءات المضادة للالتهابات كلّ من تلقاء نفسها.”

لدراستهم ، بدأ الباحثون بزراعة العضلات البشرية الهيكلية الوظيفية في طبق بتري ثمّ أضافوا إليه بعد ذلك الخلايا المناعية وخزانات الخلايا الجذعية.

عندما نمت العضلات بالكامل ، قام الفريق “بغمرها” بمستويات عالية من الإنترفيرون غاما لمدة سبعة أيام من أجل محاكاة آثار التهاب مزمن طويل الأمد.

كما كان متوقعاً، أصبحت العضلات المزروعة في المختبر أصغر وفقدت الكثير من قوتها.

ثم كرروا التجربة ، ولكن هذه المرة وضعوا العضلات في نظام محاكاة التمارين باستخدام الصدمات الكهربائية.

ووجد الباحثون أن النظام منع بشكل شبه كامل آثار الالتهاب المزمن عن طريق منع مسار جزيئي معين.

“نحن نعلم أن الأمراض الالتهابية المزمنة تحفز ضمور العضلات ، لكننا أردنا أن نرى ما إذا كان نفس الشيء سيحدث لعضلاتنا البشرية المهندسة المزروعة في طبق بتري” ، قال مؤلف الدراسة ومهندس الطب الحيوي تشاوي تشن.

وتابع: “لم نؤكد فقط أن الإنترفيرون جاما يعمل بشكل أساسي من خلال مسار إشارات محدد”.

“لقد أظهرنا أيضاً أن خلايا العضلات التي تمارس التمارين الرياضية يمكنها مواجهة هذه الإشارات المؤيدة للالتهابات بشكل مباشر بغض النظر عن وجود أنواع الخلايا أو الأنسجة الأخرى.”

كما وجد الباحثون أن ممارسة الرياضة لها نفس التأثير المضاد للالتهابات مثل tofacitinib و baricitinib ، وهما عقاران يشيع استخدامهما لعلاج التهاب المفاصل.

وقال البروفيسور بورساك: “عند ممارسة الرياضة، كانت خلايا العضلات نفسها تعارض بشكل مباشر الإشارة المؤيدة للالتهابات التي يسببها الإنترفيرون غاما، وهذا ما لم نتوقع حدوثه”.

“تظهر هذه النتائج مدى قيمة وأهمية العضلات البشرية المزروعة في المختبر في اكتشاف آليات جديدة للأمراض والعلاجات المحتملة.

“هناك مفاهيم تشير إلى أن المستويات المثلى وأنظمة التمارين الرياضية يمكن أن تحارب الالتهاب المزمن دون التشديد على الخلايا أو إرهاقها.”

“ربما نستطيع بالاستعانة بعضلاتنا المهندسة أن نساعد في معرفة ما إذا كانت هذه المفاهيم صحيحة أم لا.”