على خطى فايزر.. أسترازينيكا تعلن نبأ سيئا لأوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد التأخير الذي أعلنته شركة فايزر في تسليم لقاحات فيروس كورونا، يقلق إعلان مماثل من أسترازينيكا، أوروبا.

وتتوقع بعض الدول الأوروبية الحصول على كمية لقاحات أقل بنسبة 80 % عما كان مقررا.



وذكر مصدر في المجموعة البريطانية، مساء الجمعة، أن إمداداتها من لقاحات أسترازينيكا/أكسفورد إلى أوروبا - المرهون بموافقة متوقعة للاتحاد في 29 يناير/ كانون الثاني - ستكون أقل من المتوقع، بسبب "انخفاض في الإنتاج" في أحد مواقع التصنيع.

وطلبت المفوضية الأوروبية في البداية الحصول على 400 مليون جرعة من هذا اللقاح.

وأثار هذا الإعلان على الفور "استياءً عميقاً" لدى التكتل والدول الأعضاء، وفق ما ذكرت في تغريدة على "تويتر"، رئيسة المفوضية الأوروبية للصحة وسلامة الغذاء، ستيلا كيرياكيدس، مشددة على ضرورة الحصول على "جدول تسليم دقيق".

وأعرب وزير الصحة النمساوي، رودولف أنشوبر، عن أسفه، قائلا إنها "أنباء سيئة للغاية"، مضيفا: "لسنا مستعدين لقبول ذلك وسوف نسعى لضمان تدارك التسليم في أقرب وقت ممكن".

وأشار إلى أن النمسا ستتلقى في فبراير/ شباط 340 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا، فيما كان من المتوقع الحصول على 650 ألف جرعة في البداية.

من جهتها، قدرت ليتوانيا انخفاض تسلم جرعات لقاح أسترازينيكا للربع الأول بنسبة 80%

وحاول المسؤولون الفرنسيون والألمان من جانبهم طمأنة السكان الذين نفد صبرهم بسبب بطء حملة التطعيم.

وأكدت وزيرة الصناعة الفرنسية، أنييس بانييه-رانشر، السبت، أن خطة التطعيم لن تتأثر بمواعيد التسليم المعلنة.

وقالت لإذاعة فرانس إنتر: "ستصلنا لقاحات جديدة، وهناك فايزر التي تزيد طاقتها الإنتاجية".

وفي ألمانيا، طمأن وزير الصحة، ينس سبان، أيضاً إلى أنه بعد حصول اللقاح على الموافقة في الاتحاد الأوروبي في غضون أسبوع "ستصل شحنات من أسترازينيكا في فبراير/شباط".

وتدارك: "بالنسبة إلى الكمية، لا يزال يتعين علينا توضيح ذلك مع أسترازينيكا والاتحاد الأوروبي في الأيام المقبلة".

وفي السويد، قال منسق اللقاحات، ريتشارد بيرجستروم، إنه يتوقع أن تتسلم بلاده حوالي 700 ألف جرعة في الشهر الأول بعد الموافقة على اللقاح، مقابل مليون جرعة متوقعة.

وأعربت النرويج، وهي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي ولكن تتبع قرارات وكالة الأدوية الأوروبية بشأن التراخيص، عن "خيبة أملها".

وتتوقع هيئة الصحة الرئيسية في البلاد تلقي 200 ألف جرعة فقط من لقاح أسترازينيكا في فبراير/ شباط، فيما كانت تنتظر الحصول على 1,12 مليون جرعة.

وكان التأخير الذي تم إعلانه الأسبوع الماضي في تسليم لقاح فايزر/بيونتك أثار أيضاً غضب الدول الأوروبية.

واعتبر رئيس خلية أزمة الوباء في إيطاليا، دومينيكو أركوري، لصحيفة "لا ستامبا"، السبت: "أن شركة فايزر مخطئة في الوقت الحالي"، مؤكدا أن إيطاليا تعتزم رفع دعوى ضد المختبر الأمريكي.

وقال إن "انخفاض إمدادات لقاح فايزر بنسبة 20% ليس تقديرا، ولكنه يقين مؤسف"، مؤكدا أن حق الإيطاليين في الصحة غير "قابل للتفاوض".

والجمعة، طلب وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بون، من شركة فايزر "احترام التزاماتها" المتعلقة بالتسليم.

ويتميز لقاح أسترازينيكا/أكسفورد بكونه أقل كلفة من منافسيه.

كما أن تخزينه ونقله أسهل، خصوصا من فايزر/بيونتك، الذي يتطلب تخزينه درجات حرارة منخفضة جدًا (70 درجة تحت الصفر).