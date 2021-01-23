شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: اعتماد لقاح جونسون لفيروس كورونا رسميا خلال 15 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أنتوني فاوتشى، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الامريكى، إنه سيتم الموافقة على اعتماد لقاح جونسون أند جونسون، خلال 15 يوما، والذى يعد أول لقاح أحادى الجرعة وفعال ضد فيروس كورونا، طبقا لتصريحات له نشرت في صحيفة الديلى ميل البريطانية.

وأشار مدير المعهد الوطنى للحساسية، إلى تراجع الإقبال على المستشفيات بنسبة بلغت 10%، في نحو 24 ولاية بينما تراجعت الحالات الجديدة في 44 ولاية، مؤكدا أن هناك مايقرب من 189 إصابة جديدة على مستوى البلاد أمس الجمعة، حيث تراجعت الإصابات التي تضطر الى الرعاية داخل المستشفيات بمقدار 3685 حالة، الليلة الماضية مقارنة بالخميس الماضى.

وأشار تقرير صادر من المعهد الوطنى للحساسية إلى أنه لايزال عدد الوفيات مرتفعًا حيث بلغ عدد القتلى المسجل يوم الجمعة الماضية نحو 3980.

ومنذ تفشى الجائحة العالمية في بداية العام الماضى، توفي 414،004 أمريكيًا جراء الفيروس، بينما أصيب أكثر من 24.8 مليون شخص.

وأعلنت الصحة الامريكية عن تراجع الإصابات في ولايات ألاسكا وهاواي وداكوتا الشمالية ومونتانا وويسكونسن وميسيسيبي وساوث داكوتا وميشيغان وأوهايو وبنسلفانيا وتينيسي.

في حين شهدت أريزونا وكاليفورنيا وهما ولايتان أصيبتا في الأسابيع الأخيرة بمستويات قياسية من الإصابات، انخفاضًا في عدد حالات الإصابة بهما أيضًا.

ويعتقد خبراء الصحة العامة أن عمليات الإغلاق التي فرضت مؤخرا، بالإضافة الى الالتزام بالتباعد الاجتماعي ، وارتداء أغطية الوجه، والتطعيمات كانت السبب في تراجع عدد الحالات .

كما أكد خبراء الأمراض المعدية إن الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون مرحلة حرجة في مسار الوباء، خاصة في ظل السباق القائم بين اللقاحات والطفرات المكتشفة حديثًا لفيروس كورونا.