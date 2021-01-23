المغرب يمنح الترخيص للقاح "سينوفارم" الصيني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة المغربية منح الترخيص العاجل للقاح "سينوفارم" الصيني لأجل استعماله في المغرب لمدة 12 شهراً.

وأكد بيان للوزارة أن القرار جاء بناء على المعطيات العلمية والتقنية، التي تقدم بها المختبر الصيني للجنة الوطنية الاستشارية.



وأضاف أن اعتماد اللقاح جاء بعد دراسة المعطيات العلمية والتقنية التي ميزت عملية التصنيع وطبيعة التحاليل المخبرية على المادة الأولية وعلى اللقاح نفسه، ثم البيانات ما قبل السريرية وكذلك نتائج الدراسات السريرية، وعدم تغير خصائص اللقاح وفقا لشروط تخزينه وتوزيعه واستعماله داخل مدة صلاحيته.

وخلصت اللجنة الوطنية الاستشارية بالإجماع إلى مطابقة لقاح "سينوفارم" الصيني بامتياز للمواصفات والمعايير المعتمدة دوليا وطبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وتابع البيان أن اللقاح استوفى جميع الشروط المرتبطة بالجودة والفاعلية والسلامة، وخلوه من أية أضرار جانبية محتملة. الشيء الذي يمكن مختبر "سينوفارم" الصيني من الحصول على ترخيص بشكل استعجالي ستدوم مدة صلاحيته 12 شهرا.

وكانت وزارة الصحة المغربية أعلنت، الجمعة، عن تسلمها أولى دفعات اللقاح البريطاني "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا على أن تتسلم الدفعة الأولى من لقاح "سينوفارم" الصيني الأربعاء المقبل.



وأشارت إلى أن حملة التطعيم الوطنية ضد كورونا ستنطلق رسميا خلال الأسبوع المقبل.