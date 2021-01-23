فايزر تسجل تجربة لقاح ضد كورونا للأطفال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت شركة فايزر الأمريكية إنها سجلت بالكامل تجربة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مخصص للأطفال.

وأضافت أن الحديث يجري عن لقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما، وهي خطوة أساسية قبل استخدام اللقاح في تلك الفئة العمرية.



وأوضحت الشركة أن الدراسة، وهي امتداد لتلك المستخدمة لدعم ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح لدى الأشخاص من سن 16 وما فوق، قد سجلت 2259 طفلا تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أنه تم تحديث إدخاله على موقع إلكتروني حكومي للتجارب السريرية، للإشارة إلى أنه لم يعد يجند الأشخاص.

يذكر أن اللقاح الذي تم تطويره مع الشريك الألماني بيونتيك "BioNTech"، تم ترخيصه للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فما فوق في ديسمبر الماضي.