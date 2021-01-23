وزيرة الصحة الفلسطينية تعلن نسبة الوفيات بين مرضى كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزيرة الصحة‭‭ ‬‬الفلسطينية مي الكيلة، ‬‬السبت، تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين الفلسطينيين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الوزيرة الفلسطينية تسجيل 14 حالة وفاة خلال الفترة نفسها.

وقالت، في بيان، صحفي إن قطاع غزة سجل 286 إصابة من مجمل الحالات الجديدة.

وأضافت "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات".

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا في الضفة الغربية من الساعة 7 مساء حتى 6 صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار الفيروس.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس/ آذار الماضي بلغ 174430، تعافى منها 162640 وتوفي 1949.