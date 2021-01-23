كورونا يضرب أستراليا بسلالة بريطانيا الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤولون، السبت، إن 3 أشخاص في مدينة ملبورن أصيبوا بعدوى السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد التي ظهرت في بريطانيا.

ولفتوا إلى أن الحالات الجديدة تخص 3 أشخاص على صلة ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس ويخضعون للحجر الصحي في مدينة ملبورن.



وقالت السلطات المسؤولة عن الحجر الصحي الخاضع له الوافدون من الخارج في ولاية فيكتوريا إن هؤلاء الثلاثة ليسوا لاعبين وإنهم يخضعون للحجر الصحي المشدد منذ وصولهم إلى البلاد في 15 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقال بيان لهذه السلطات "3 أشخاص مرتبطون بأستراليا المفتوحة يخضعون للحجر الصحي أصيبوا بالعدوى بسلالة الفيروس التي ظهرت في بريطانيا".

ولليوم الـ17 على التوالي لم تسجل ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر ولايات أستراليا سكانا، أية إصابة محلية جديدة بالفيروس، السبت.

ويخضع أكثر من 70 لاعبا وصلوا على متن ثلاث رحلات عارضة للحجر الصحي الإجباري ويحظر عليهم ممارسة أي تدريبات خارج غرفهم طوال 14 يوما قبل المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في ملاعب ملبورن بارك في 8 فبراير/ شباط المقبل، في حين يسمح للاعبين أخرين بالخروج من غرفهم وممارسة التدريبات لمدة تصل إلى 5 ساعات يوميا.

ومن المقرر أن تنطلق أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي في 8 فبراير/ شباط المقبل وتستمر حتى 21 من الشهر نفسه.