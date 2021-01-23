ارتفاع "مقلق" بوفيات كورونا في اليابان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجاوز إجمالي وفيات فيروس كورونا في اليابان عتبة الـ5 آلاف حالة بزيادة ألف ضحية خلال أسبوعين، في ارتفاع مستمر مثير للقلق.

وتم الإبلاغ، السبت، عن 6 وفيات في جميع أنحاء البلاد، فيما بلغت وفيات الجمعة 108 حالات منها 16 في محافظة أوساكا غرب اليابان و12 في محافظة هيوغو المجاورة لها، و11 حالة وفاة في محافظة سايتاما المجاورة لطوكيو.



وفي محافظة تشيبا المحاذية أيضاً للعاصمة اليابانية، عُثر على رجل في الستينيات من عمره ميتًا أثناء علاجه في منزله.

كما تم تسجيل 5047 إصابة جديدة بينها 1070 في طوكيو، وشكّل الأشخاص في العشرينات من العمر أكبر مجموعة من الحالات الجديدة في العاصمة حسب العمر.

وتجاوز معدل الإشغال لأسرّة المستشفيات لمرضى فيروس كورونا 50٪ في 20 من أصل 47 محافظة في اليابان حتى الأربعاء الماضي، وهذا يعني المستوى 4 وهو الأعلى على مقياس التأهب في اليابان.