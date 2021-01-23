شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى طفره B.1.1.7 الجديدة لكورونا وما مدى انتشارها بالولايات الأمريكية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مسؤولو الصحة الفيدراليون بالولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا عن مخاوفهم من أن المتغير المعروف باسم B.1.1.7 - فى فيروس كورونا يمكن أن يصبح السلالة السائدة في الولايات المتحدة بحلول مارس المقبل، وفي هذا الوقت، فإن الخبراء واثقون من أن لقاحات فيروس كورونا الحالية يجب أن تكون فعالة في الحماية من السلالة، وفي الوقت الحالي، لا يعتقد أن البديل يسبب مرضًا أكثر خطورة أو ينتقل بطريقة مختلفة عن فيروس كورونا، ما يعني أن ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين، من بين تدابير وقائية أخرى، يجب أن يظل فعالاً.





وكانت كولورادو أول ولاية أمريكية تقف على تأثيرات الطفرة، على الرغم من اكتشافها منذ ذلك الحين في العديد من الولايات الأخرى ، بما في ذلك نيويورك وكاليفورنيا وفلوريدا وجورجيا وبنسلفانيا وويسكونسن وإنديانا، وفي الأسبوع الماضي، أعلن مسؤولو الصحة في مينيسوتا عن خمس حالات من سلالة B.1.1.7.

ووفقًا لتقديرات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، تم تحديد ما يقرب من 90 حالة من المتغير في جميع أنحاء الولايات المتحدة حتى الآن، ومن الولايات الأمريكية التي أبلغت عن حالات المتغير الجديد لكورونا ما يلى ، وفقًا لما نشر بشبكة فوكس نيوز الأمريكية foxnews