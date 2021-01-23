شكرا لقرائتكم خبر عن مركز السيطرة على الأمراض يحذر من تأخر تناول الجرعة الثانية للقاح كورونا.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مراكز السيطرة على المراض والوقاية منها (CDC)، عن خطورة تأخير تناول الجرعة الثانية من لقاح كورونا، مقررة أن الفترة الزمنية بين الجرعتين تكون 6 أسابيع، بعد أن حذرت المواطنين من تأجيل تلقى الجرعات في موعدها المقرر، والذى سيؤثر على فاعلية اللقاحات من التحصين ضد الفيروس، طبقًا لتقرير ورد في صحيفة ديلى ميل البريطانية.



مراكز السيطرة على الامراض والوقاية منها

وحذرت مراكز السيطرة، الأمريكيين من خلط ومطابقة اللقطات من شركتى موديرنا وفايزر، خاصة بعد أن حدثت ارشادتها حول مدى تأخر إعطاء الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا بعد الإصرار على عدم السماح بالتأخير في الحقن، مؤكدة على ضرورة إعطاء اللقاحين المعتمدين من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ، أحدهما من قبل شركة فايزر والآخر بواسطة Moderna ، كل ثلاثة أسابيع وأربعة أسابيع على التوالي.

وكان قرار تأخير إعطاء جرعة اللقاح الثانية هو إستراتيجية نفذتها المملكة المتحدة عندما بدأت حملة التطعيم الشاملة، بعد أن أكد مستشارو الصحة في بريطانيا إنهم أوصوا بفجوة تصل إلى 12 أسبوعًا بين اللقطتين في محاولة لتزويد المزيد من الأشخاص بالجرعة الأولى، مع بعض الحماية من الفيروس التاجى.

وقال الدكتور أنتوني فوسي، أكبر خبراء الأمراض المعدية الامريكى، على خطورة تأجيل إعطاء الجرعات الثانية في الولايات المتحدة الامريكية على غرار المملكة المتحدة، مؤكدا أن التجارب السريرية أن الوقت الأمثل الانتظار لمدة 28 يومًا للحصول على لقاح موديرنا والانتظار 21 يومًا لتناول لقاح فايزر الامريكى.

يأتي ذلك في الوقت الذي أبلغت فيه عدة ولايات عن نقص في الجرعات، مما أدى إلى مخاوف من أن الحكومة الفيدرالية تحاول توسيع إمدادات اللقاح الوطنية.

وحتى الوقت الراهن تم توزيع 39.8 مليون جرعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة،ولكن تم إعطاء 19.1 مليون جرعة فقط.