شكرا لقرائتكم خبر عن استرازينيكا تسعى لخفض شحنات لقاح أكسفورد إلى الاتحاد الأوروبى بنسبة 60% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبرت شركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا، دول الاتحاد الأوروبى برغبتها خفض شحنات لقاحها الفعال ضد فيروس كورونا بنسبة 60%، بمقدار 31 مليون جرعة، وذلك خلال الربع الأول من العام الجارى بسبب مشاكل في عملية الإنتاج، وذلك طبقا لتقرير نشر في صحيفة الديلى ميل البريطانية.

وقالت الشركة البريطانية إنها ستوفر نحو 80 مليون جرعة لـصالح 27 دولة في الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس المقبل، ولم تعلن الشركة حتى الوقت الراهن عن انخفاض عمليات التسليم دون إعطاء تفاصيل محددة عن حجم النقص.

وأكد المتحدث باسم شركة استرازينيكا، أن حجم الشحنات الأولية ستكون أقل مما كان متوقعًا في الأصل بسبب انخفاض العوائد في أحد مواقع التصنيع ضمن سلسلة التوريد الأوروبية الخاصة.

وأكد مسؤول الاتحاد الأوروبي إن شركة استرازينيكا، أبلغت مسؤولي الاتحاد الأوروبي في اجتماع سابق أن الخفض كان بسبب مشاكل في الإنتاج في مصنع لقاحات في بلجيكا، مع إمداد الدول الأوروبية بعشرات الملايين من الجرعات في فبراير ومارس .

وأعربت مفوضة الصحة في الاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيدس على تويتر، عن استيائها الشديد من انخفاض حجم الشحنات المتوقعة من اللقاح البريطاني.

وتأتى تلك التصريحات صادمة لحملات التطعيم التى أطلقتها دول الاتحاد الاوروبى، خاصة بعد أن قامت شركة فايزر بإبطاء إمدادات لقاحها.

وكان أبرم الاتحاد الأوروبي صفقة لشراء 300 مليون جرعة على الأقل من لقاح استرازينيكا، مع طرح 100 مليون إضافية، وهي جزء من التزامات الشركة العالمية لتزويد أكثر من 3 مليارات جرعة.

وقدمت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من خمسة ملايين جرعة للمواطنين حتى الآن، نظرا لأنها تستهدف تطعيم 70 %من البالغين بحلول نهاية أغسطس.