شكرا لقرائتكم خبر عن "جل التبريد" يتسبب فى تلف 16 ألف جرعة من لقاح موديرنا بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لشبكة فوكس نيوز الأمريكية عن وصول شحنات من لقاح موديرنا إلى عدد من الولايات الأمريكية أبرزها ولايات ماين وميتشيجان غير صالحة للاستخدام نتيجة لبرودتها الشديدة بسبب استخدام عبوات جل للحفظ أدت الى انخفاض درجات حرارة حفظ اللقاحات بشدة ما أتلف 16.300 ألف جرعة من لقاح موديرنا.

وقال نيراف شاه مدير مركز مكافحة الأمراض بولايه ماين أن هذه الظاهرة المتمثلة في خروج بعض الجرعات من نطاق درجات الحرارة لم تحدث فقط في ولاية مين بمنطقة نيو إنجلاند في شمال شرق الولايات المتحدة، ولكن أيضا في بعض الولايات الأخرى، على سبيل المثال، في ميتشيجان.

وأضاف شاه إن الصناديق وصلت إلى ولاية ماين بعلامة "X حمراء" بدلاً من علامة اختيار خضراء.

وأوضح أن عبوات الجل لم تُترك ليتم إذابتها لدرجة حرارة مناسبة، بل تم إلقاؤها في الصناديق، لذا فإن فرضية التشغيل في الوقت الحالي هي أن تجاوز درجة الحرارة الحد الأدنى ، وليس الحد الأقصى.

وتم بالفعل شحن جرعات الاستبدال للقاحات إلى كلتا الولايتين.