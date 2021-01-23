174 ألف فحص كورونا بالإمارات.. وشفاء 4051 حالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 174.172 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والمخالطين لهم وعزلهم.



‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 3.566 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات 274.376 حالة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وأكدت الوزارة شفاء 4.051 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل عدد المتعافين إلى 247.318 حالة.

كما أشارت إلى وفاة 7 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات 783 حالة.

‎وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

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