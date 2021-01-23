شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: واحد من كل 400 ألف شخص أصيب بحساسية شديدة بعد تلقى لقاح موديرنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC أن واحدًا من كل 400 ألف متلقي لقاح فيروس كورونا من شركة مودرنا كان لديه رد فعل تحسسي شديده تجاه الجرعة الأولى.

ووفقا لتقرير لوكالة "بلومبرج" خلص البحث، الذي تتبع 10 حالات من الحساسية المفرطة من بين حوالي 4 ملايين جرعة تم تناولها حتى 10 يناير ، إلى أن مثل هذه التفاعلات للقاح ما زالت تبدو نادرة، الحساسية المفرطة للقاحات غير شائعة ولكنها راسخة مع لقاحات الإنفلونزا، على سبيل المثال، تحدث حوالي 1.3 مرة لكل مليون جرعة يتم تناولها ، وفقًا لمسؤولي مركز السيطرة على الأمراض.

ويواصل مركز السيطرة على الأمراض التأكيد على سلامة لقاحات فيروس كورونا ويوصي فقط أولئك الذين لديهم حساسية من أحد مكونات لقاحات كورونا أو الذين لديهم رد فعل تحسسي شديد لجرعة أولية بتجنب تلقي الحقن، وأوضحوا أن المسؤولون والأطباء إن خطر الإصابة بـفيروس كورونا يفوق ما تشكله اللقاحات.

وقالت كريستين نوردلوند المتحدثة باسم CDC :"المرضى الذين يعانون من الحساسية المفرطة بعد التطعيم يتحسنون ويتعافون"، وتشير المراقبة المبكرة لكل من لقاحى مودرنا وفايزر إلى أن الحساسية المفرطة بعد التطعيم هي حدث نادر، وعلى الرغم من خطورة الحساسية المفرطة ، إلا أنها تحدث بعد وقت قصير من التطعيم عادةً في غضون دقائق، ويتم تشخيصها بسهولة وعلاجات فعالة.

وأضافت إنه اعتبارًا من 19 يناير ، كانت هناك 15 حالة من الحساسية المفرطة مع حقنة موديرنا و 45 حالة مع حقنة فايزر، ومعدلات 2.1 حالة لكل مليون جرعة و 6.2 حالة لكل مليون جرعة ، على التوالي، مشيرة إلى إن المعدلات يمكن أن تتغير مع تحصين المزيد من الناس وحصول مركز السيطرة على الأمراض على المزيد من البيانات.

وأوضحت ألينا بانيرجي ، مديرة برنامج الحساسية للأدوية في مستشفى ماساتشوستس العام وأستاذ مشارك في كلية الطب بجامعة هارفارد "على الرغم من الاختلاف في المعدلات لا أعتقد أنه يمكننا القول أنه يجب على الناس محاولة الحصول على لقاح محدد في هذا الوقت" .

وتم علاج جميع المرضى العشرة الذين عانوا من الحساسية المفرطة بعد تلقي جرعة موديرنا باستخدام الإبينفرين، وتم نقل ستة إلى المستشفى ، من بينهم خمسة مرضى تلقوا العناية المركزة ثم ذهب أربعة إلى الحاجة إلى التنفس الصناعى، وقال مركز السيطرة على الأمراض إنه لم تحدث وفيات وأن المرضى الثمانية الذين تلقوا معلومات متابعة بشأنهم قد أرسلوا إلى منازلهم من المستشفى أو تعافوا.