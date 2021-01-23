سلالة كورونا البريطانية "أكثر فتكا".. وزيادة الوفيات "لأسباب غامضة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا مؤخراً الرعب حول العالم، وحذر علماء من سرعة انتشار الوباء المتحور مرجحين أن يزيد عدد الوفيات.

وقال كبير المستشارين العلميين في بريطانيا، باتريك فالانس إن النسخة الجديدة قد تكون "أكثر فتكاً" بنسبة نحو 30%، رغم أنه شدد على عدم وجود بيانات ضئيلة متاحة.

وأضاف: "يمكن أن يموت 13 أو 14 شخصاً من بين كل 1000 شخص ممن تزيد أعمارهم عن 60 عاما بدلاً من 10 كما كان في السابق، وذلك لأسباب غامضة".

وتابع: "سترون أنه كذلك بالنسبة للفئات العمرية المختلفة، هناك نوع من الزيادة النسبية في الخطورة".

ووفقاً للصحيفة، فإن من الأسباب المحتملة لسرعة الانتشار هو ارتفاع كمية الفيروس في الجهاز التنفسي، إلا أن فالانس قال: "لا نعتقد أن الحمل الفيروسي العالي هو المسؤول، وربما يكون المتغير الجديد يدخل وينمو في الخلايا بسهولة أكبر".

كما أكد البروفيسور دينان بيلاي، عالم الفيروسات في جامعة كوليدج لندن: "حتى الآن لم يتم توثيق ذلك".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قال خلال مؤتمر صحفي في "داونينج ستريت": "يبدو الآن أيضاً أن هناك بعض الأدلة على أن النسخة المتحوّرة الجديدة.. قد تكون مرتبطة بدرجة أعلى من الوفيات".

وتشهد بريطانيا الموجة الثالثة والأسوأ للفيروس، إذ سجّلت أعداد وفيات يومية قياسية ، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات لديها إلى نحو 100 ألف.