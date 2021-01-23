شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق لمنع التجاعيد والوقاية من شيخوخة البشرة.. منها تجنب الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل الكثيرون حول الأشياء التي يمكننا القيام بها لمنع ظهور علامات الشيخوخة على البشرة، ووفقًا لطبيبة الأمراض الجلدية بمستشفى كليفيلاند كلينيك ميليسا بيليانج، فإن هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في منع شيخوخة الجلد، في هذا التقرير نتعرف على أبرز6 طرق لمنع ظهور التجاعيد على البشرة، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

6 طرق لمنع ظهور التجاعيد والوقاية من شيخوخة البشرة

1. تجنب الشمس

ضع واقٍ الشمس كل يوم كجزء من روتينك الصباحي، حيث إن 90% من علامات تقدم سن البشرة ناتجة عن الشمس.

2. تجنب العطور المهيجة للبشرة

تجنب العطور وأي منتجات لا تلطف بشرتك، حيث يسبب التهيج الجفاف والمزيد من الضرر، بدلًا من ذلك ، ابحث عن المرطبات التي تحتوي على مادة السيراميد التي تغذي بشرتك ، وأحماض ألفا هيدروكسي (AHAs) التي تقشرها وتنعمها، حيث إن المرطبات التي تهيج بشرتك تجففها وتتلفها.

3. تقليل السكر والكربوهيدرات

يؤدي السكر والكربوهيدرات المكررة إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم ، مما يؤدي إلى إفراز الأنسولين، يسبب الأنسولين التهابًا في جلدك وجميع أنحاء جسمك يرتبط السكر بالألياف المرنة والكولاجين التي تجعل البشرة تبدو نضرة، وتلف هذه الألياف يعني دعمًا أقل لبشرتك - والمزيد من التجاعيد.

4. البحث عن الهواء النقي

يمكن أن تتسبب الملوثات البيئية - مثل أبخرة عوادم السيارات - في إتلاف بشرتك أيضًا إذا كنت تتعرض للملوثات كل يوم ، تتجول في الشارع الخاص بك، ابحث عن الحدائق والمساحات الخضراء للتنزه وتؤثر الملوثات البيئية على بشرتك.

5. قسط كاف من النوم

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يضر بشرتك ابذل قصارى جهدك للحصول على ست إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة. حاول الاستيقاظ مبكرًا كل يوم والنوم في نفس الوقت كل ليلة.

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يزيد الكورتيزول وهذا يسبب إفراز المزيد من الأنسولين وزيادة تلف بشرتك.

6. تناول الدهون الجيدة

إن اتباع نظام غذائي جيد مع الكثير من الدهون الصحية من زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات سوف يغذي بشرتك، تحب بشرتك الفواكه والخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة والبروتينات الخالية من الدهون أيضًا وتأكد من ترطيب بشرتك بالكثير من الماء.