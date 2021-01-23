شكرا لقرائتكم خبر عن حمية البحر المتوسط ​​الغذائية أفضل صديق لمرضى السكر لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبت النظام الغذائى المتوازن فعاليته فى التعامل مع الأمراض والظروف الصحية، حيث يوصى الأطباء بضرورة إجراء تغييرات فى نمط الحياة والنظام الغذائي للتعامل مع الأمراض المزمنة والمشاكل الصحية، ويعتبر السكر من أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا فى العالم كله، ومن الضرورى لمريض السكر اختيار نظام غذائى مناسب وصحى يتضمن استهلاك كمية كافية من الماء والحفاظ على نمط حياة صحى يتضمن القيام بأنشطة بدنية، وفقًا لما ذكره موقع " timesnownews".

ما هى علاقة مرض السكر بنظام حمية البحر الأبيض المتوسط الغذائى؟

النظام الغذائى الموصى به للأشخاص الذين يعانون من السكر يعتمد على النباتات لأنه يمكن أن يساعد فى إدارة مستويات السكر فى الدم بشكل فعال، وهذا هو السبب فى أن نظام حمية البحر الأبيض المتوسط ​​يمكن أن يكون خيارًا غذائيًا صحيًا لأنه سهل اتباعه كما أنه متنوع، وهو لا يمكن أن يساعد فقط فى السيطرة على أعراض مرض السكر من النوع 2، ولكن يمكن أن يساهم أيضًا فى تقليل مخاطر الإصابة به نظرًا لخصائصه فى تعزيز صحة القلب وإدارة الوزن.

- فيما يلى.. بعض الفوائد الشائعة التى يوفرها نظام حمية البحر الأبيض المتوسط: 1- الحفاظ على صحة القلب

يحتوى النظام الغذائى للبحر الأبيض المتوسط ​​على كمية وفيرة من الدهون الصحية وأوميجا 3 التى تساعد فى تحسين مستويات الكوليسترول ومنع مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية وإدارة مستويات ضغط الدم ومن ثم تحسين صحة القلب.

2- مناسب لفقدان الوزن

بالرغم أن نظام حمية البحر الأبيض المتوسط ​غنى ​بالدهون إلا أنها صحية كما يحتوى على الأطعمة الكاملة الطازجة والغنية بالألياف وهذا يمكن أن يساهم بشكل كبير فى إدارة الوزن بشكل صحى.

3- صحة الدماغ

يمكن أن تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة فى نظام حمية البحر الأبيض المتوسط فى تحسين المهارات المعرفية، فهو مفيد جدًا لتحسين صحة الدماغ والوقاية من الإصابة بمرض الزهايمر.