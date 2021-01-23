بيروت - نادين محمد - قررت خوض تجربتي مع رجيم الريحان لنحت الجسم في ايام بعدما لاحظت البطء في عملية خسارتي للوزن الزائد. ومن اجل هذا اطلعت على الكثير من المعلومات التي تتعلق بهذا النبات ومنها تلك الخاصة بفوائده ومدى قدرته على حرق الدهون. وعرفت انه يمكن الاستفادة منه الى حد كبير من اجل انقاص وزني واستعادة رشاقتي. واليك اذاً اسرار تجربتي مع رجيم الريحان السهل والفعال لنحت الجسم في ايام قليلة.

فوائد الريحان

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قبل ان ابدأ تطبيق تجربتي مع رجيم الريحان عرفت اذاً ان تناوله يعود بالعديد من الفوائد على الصحة عموماً وعلى الرشاقة خصوصاً.

- يساعد على تعزيز عملية الايض وعلى زيادة حرق الدهون والسعرات الحرارية وهو ما يساعد طبعاً على التخسيس ونحت الجسم وتحديداً في منطقة الكرش.

- يعمل هذا المكون على تحويل الطعام الى طاقة. وهكذا فإنه يمنع تراكمه على شكل دهون ضارة.

- يساهم في تحسين عملية الهضم وتنشيط عمل الامعاء.

- يمكنه ان يحفز عمل البكتيريا المفيدة الضرورية لتأمين صحة الجهاز الهضمي.

- ينصح بالاعتماد عليه ايضاً من اجل تحسين نشاط الكبد وتخليص الجسم من السموم الضارة التي تؤثر سلباً على ادائه كما على الوزن.

- يزيد تناوله بشكل منتظم وصحي قدرة الجسم على التحمل وخصوصاً لدى الاشخاص الذين يمارسون التمارين الرياضية.

- يساهم في الحد من ارتفاع مستوى هرمون الكورتيزول او هرمون التوتر في الجسم. وهذا ما يحد من الرغبة في الاكل كطريقة للتعويض وللشعور بالرضى.

- يمكن الاستفادة من خصائصه من اجل خفض مستوى الكوليسترول السيء في الدم.



طريقة الرجيم

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بعد ان عرفت فوائد هذا النبات الصحية الكثيرة اظهرت قناعتي بإمكانية بدء تجربتي مع رجيم الريحان الفعال لحرق الدهون ونحت الجسم واستعادة الرشاقة. ولهذا تعلمت طريقة تطبيقه وقررت ان اتشاركها مع الجميع.

- كان علي تناول طبق الريحان وشرب عصيره يومياً. وقد تعلمت طرق تحضير كل منهما وهي سهلة وسريعة.

طبق الريحان

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المقادير

نصف كيلو من البازيلاء الخضراء

حبتا جزر متوسطتا الحجم

باقة صغيرة من البصل الاخضر

فلفل اسود

ملعقة طعام من الريحان الاخضر او المجفف

ملعقة صغيرة من الزبدة

الطريقة

1 يتم غسل الجزر وتقطيعه ووضعه على النار مع البازيلاء والماء لمدة 10 دقائق.

2 يصفى الخليط من الماء.

3 يغسل البصل ويقطع ويوضع على النار مع الزبدة حتى النضوج.

4 يضاف الفلفل الاسود والريحان وتخلط المكونات جيداً.

خلال اتباع هذا الرجيم يجب تناول الطبق 3 مرات يومياً.

عصير الريحان

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المقادير

ملعقة طعام من اوراق الريحان الاخضر والمجفف

نصف كوب من عصير الليمون

بضعة اوراق نعناع خضراء

نصف كوب من الماء البارد

الطريقة

1 توضع كل المكونات في الخلاط وتخفق جيداً حت الحصول على مزيج شبه متجانس.

2 يضاف القليل من العسل ويتم تناول المخفوق 3 مرات يومياً قبل الوجبات الاساسية بـ10 دقائق.

نصائح

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مع التزامي بقواعد هذا الرجيم حرصت ايضاً على اتباع بعض القواعد الاساسية وهذه اكثرها اهمية.

- توقفت عن تناول الاطعمة التي تحتوي على السكر بشكل تام.

- حاولت تناول اقل كمية ممكنة من الملح.

- واظبت على ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم اي ما لا يقل عن 3 مرات اسبوعياً.

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- لم انس شرب الماء بشكل كاف يومياً.

- لم اتناول كمية كبيرة من الاطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات والنشويات.

- واثناء تجربتي مع رجيم الريحان لنحت الجسم في ايام تناولت الفواكه والخضار يومياً.

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