سلالة كورونا الجنوب أفريقية تطير إلى بنما وكوبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في كل من بنما وكوبا، الجمعة، اكتشاف أول حالة إصابة بسلالة فيروس كورونا التي ظهرت في جنوب أفريقيا

ففي بنما، تم تسجيل إصابة رجل من بتسوانا (40 عاما) جاء من جنوب أفريقيا مصابا بالسلالة المتحورة.



وتم عزله منذ دخوله البلاد في 5 يناير/كانون الثاني الجاري، أولاً في فندق، ثم في المستشفى بعد أن ثبتت يوم الأحد الماضي إصابته.

وفي كوبا، تم تسجيل إصابة مسافر كان في جنوب أفريقيا، وتم اكتشاف إصابته بالسلالة المتحورة على الرغم من عدم ظهور أعراض "كوفيد-19"، وهو المرض الناجم عن الفيروس.

وقالت السلطات الصحية إن نتائج اختبارات من خالطوا الحالة المصابة جاءت سلبية. ومع ذلك، لم يتم استبعاد أن الفيروس في شكله المتحور كان ينتشر بالفعل في الجزيرة الكاريبية.

وأعلنت جنوب أفريقيا عن السلالة الجديدة من الفيروس أواخر العام الماضي. ويعتقد أنه يشبه السلالة المتحورة التي ظهرت في بريطانيا، لكنها تطورت بشكل مستقل.