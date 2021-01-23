شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خضراوات غنية بفيتامين سى لتعزيز المناعة والوقاية من أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر فيتامين سى عنصرا غذائيا مهما جدًا لإصلاح العديد من المشاكل بالجسم، فهو يحتوى على العديد من العناصر المفيدة مثل مضادات الأكسدة وهى مهمة جدًا للحفاظ على البشرة والعظام والعضلات، كما يساعد الجسم على امتصاص الحديد ويمنع الإصابة بنزلات البرد وغيرها من الالتهابات المماثلة، ويقى من الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والرئة ويحافظ أيضًا على الأسنان، وفقًا لما ذكره موقع "timesnownews".





وتشير الدراسات إلى ضرورة تناول الكمية المناسبة من الأطعمة التي تحتوى على فيتامين سى والتي يحتاجها الجسم حتى يعمل بسلاسة، وهناك أشخاص يحتاجون إلى جرعة إضافية من هذا الفيتامين مثل المدخنين والنساء الحوامل والأشخاص الذين يتعافون من الجراحة والأشخاص الذين يتعافون من الحوادث وضحايا الحروق.

فيما يلى.. 5 خضراوات غنية بفيتامين سى: 1- البروكلى

غنى جدًا بفيتامين C وقد أظهرت الدراسات أن تناول البروكلى يُعزز المناعة ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

2- الطماطم

تعتبر مصدرًا رائعًا لفيتامين سى، حيث تحتوى على مضادات الأكسدة التى تساعد فى مكافحة العديد من الأمراض، وهى عنصر غذائى أساسى ولكن يجب أيضًا استهلاكه بكميات مناسبة.

3- القرنبيط

يحتوي على كميات عالية من فيتامين سى ويوصى به للأشخاص الذين يعانون من ضعف فى جهاز المناعة، فهو يشتهر بخصائصه المضادة للالتهابات، ويمكن تناوله نيئًا أو مطبوخًا، كما أنه مصدر جيد جدًا للألياف الغذائية.

4- الفلفل الحلو

هناك أنواع مختلفة من الفلفل مثل الأحمر والأصفر والأخضر، ويحتوى على ما يقرب من ثلاثة أضعاف فيتامين سى عنه فى الخضروات الأخرى، فهو يعالج أمراض القلب والأوعية الدموية ويؤخر تكوين بعض أنواع السرطان.

5- السبانخ

تتضمن كميات عالية من فيتامين سى، حيث يحتوى كل 100 جرام من السبانخ على 28 مجم من فيتامين سى، وهى مفيدة جدًا للبشرة ونمو الشعر ولصحة العينين ويقلل من خطر الإصابة بالعدوى.