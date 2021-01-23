شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن تضخم اللحمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اللحمية وتضخمها واستئصالها مصطلحات نسمع عنها دائما، ولكن ما هى اللحمية وأسباب تضخمها واستئصالها. ضمن سلسلة موضوعات س وج نقدم كل ما تريد معرفته عن اللحمية وفقا لما ذكره موقع kidshealth

س:ما هي اللحمية؟

اللحمية عبارة عن رقعة من الأنسجة في الجزء الخلفي من تجويف الأنف. مثل اللوزتين، اللحمية تساعد على الحفاظ على جسمك صحيا من خلال محاصرة البكتيريا و الفيروسات .

تقوم اللحمية بعمل مهم كمقاتلة للعدوى للأطفال الرضع والأطفال الصغار. لكنها تصبح أقل أهمية عندما يكبر الطفل ويطور الجسم طرقًا أخرى لمحاربة الجراثيم عادة ما تتقلص اللحمية بعد سن الخامسة تقريبًا ، وبحلول سنوات المراهقة غالبًا ما تختفي عمليًا.

س:ما هي اللحمية المتضخمة؟

نظرًا لأن اللحمية تحبس الجراثيم التي تدخل الجسم ، فإن الأنسجة تتضخم أحيانًا بشكل مؤقت (تصبح منتفخة) أثناء محاولتها مقاومة العدوى،و يتحسن التورم أحيانًا ، لكن في بعض الأحيان يمكن أن تصاب اللحمية.

س:ما هى المضاعفات التى تسببها تضخم اللحمية؟

يمكن أن تجعل اللحمية المنتفخة أو المصابة من الصعب التنفس وتسبب هذه المشاكل:

1:انسداد شديد في الأنف ، لذلك لا يستطيع الطفل التنفس إلا من خلال فمه .

2:مشكلة في الحصول على نوم جيد ليلاً.

3:تورم الغدد في الرقبة.

4:مشاكل في الأذن.

س: ما هو علاج تضخم اللحمية؟

في عيادة الطبيب ، سيسألك الطبيب عما تشعر به في أذنيك وأنفك وحلقك ، ثم يلقي نظرة على هذه الأجزاء. سيشعر طبيبك أيضًا برقبتك بالقرب من فكك.

للتحقق من حجم اللحمية ، قد يطلب منك طبيبك الحصول على أشعة سينية أو النظر في أنفك باستخدام تلسكوب صغير. إذا بدا أن اللحمية لديك مصابة ، فقد يعطيك الطبيب مضادًا حيويًا (دواء مضاد للجراثيم).

وقد يوصي الأطباء أحيانًا بإزالة الزوائد الأنفية إذا لم يساعد الدواء فى الشفاء.