البكاء الشديد لحديثي الولادة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 يناير 2021 09:09 صباحاً - تعد الشهور الثلاثة الأولى من الشهور المتعبة بالنسبة للأم، حيث يكثر فيها بكاء المولود، وتقف الأم حائرة وهي لا تعرف سبب البكاء ولا طريقة علاجه، ولذلك يساعدك الدكتور لطيف حمدان، إختصاصي طب الأطفال وحديثي الولادة للتعرف على أسباب بكاء المولود الشديد من خلال الموضوع الآتي.

لماذا يبكي المولود بشدة؟

صرخة الألم

قد يبكي المولود لمدة طويلة في بداية حياته، وخاصة حين يصرخ صرخة الحياة، فهذه اللحظات هي الحاسمةب النسبة له، وحيث يتدفق الأكسجين إلى رئتيه لأول مرة.

كما يبدأ بالبكاء الشديد في الأيام الأولى لعدة اسباب ومنها أنه قد خرج من مملكته، واصبح في عالم غريب ويريد أن يبقى بالقرب من أمه.

السبب الثالث للبكاء الشديد هو أن المولود يعاني في الشهور الأولى من حياته من المغص والغازات والانتفاخ، وكل هذه الأمور تعد مزعجة ومؤلمة ويعبر عنها بالبكاء.

وتشتد وتيرة بكاء المولود في الليل خاصة، وفي ساعات الليل الأخيرة.

كيف تميزين بين أنواع بكاء مولودك؟

يعبر عن ألمه

إذا كان المولود يبكي لمدة ثواني فمعنى ذلك أن طفلك يشعر بالوحدة فقط، ويريد أن يلفت انتباهك لكي تحمليه أو تبقي بجواره.ربما كانت مدة هذا النوع من البكاء لا تزيد عن 6 ثواني.

إذا كان المولود يبكي ثم ترتفع وتيرة البكاء عندما تقتربين منه، فمعنى ذلك أنه يشعر بالجوع ويريد منك أن ترضعيه.

إذا كان المولود يبكي ولا يسكت بعد الرضاعة وتغيير الحفاض، فإذا الأمر كان كذلك فالطفل مثله مثل الكبار يشعر بالملل ويريد أن يخرج من البيت، تخيلي أنه مثلك فهو يريد أن يخرج إلى الشارع أو الحدائق، فمجرد أن يرى أماكن جديدة ومفتوحة فسوف يسكت.

إذا كان يبكي بنظام المرجيحة الثابتة أي أنه يحرك ساقيه وذراعيه، فهو يعاني من ارتفاع الحرارة مثلاً، أو بلل الحفاض، أو أنه يشعر بالبرد ويريد ملابس وأغطية.

إذا كان صوت طفلك أعلى من الصوت المعتاد، وصوت البكاء يكون ثابتاً، فهوي تألم من حشرة أو دبوس في ثيابه ولن يتوقف حتى تريحه من الوخز، قومي بتفتيش ثيابه وفراشه.

البكاء المقلق للمولود

تفقدي ملابسه وفراشه