توجيه جديد من أمريكا حول المدة بين جرعتي لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، توجيها جديدا يتعلق بالمدة بين جرعتي لقاح "كوفيد-19".

وأوضحت أن الفترة بين حصول الأشخاص على جرعتي التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد يمكن أن تمتد حتى 6 أسابيع، إذا لم يكن من الممكن الحصول عليها خلال الفترة الموصى بها.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التوجيه المنشور على موقع المراكز في 21 كانون الثاني/يناير الجاري ينص على أنه يجب إعطاء جرعة ثانية في أقرب وقت ممكن من الجدول الزمني الموصى به، إما 3 أسابيع في حال تلقي لقاح فايزر-بيونتيك أو 4 أسابيع في حال تلقي لقاح موديرنا.

ولكن إذا كان من المستحيل الحصول على الجرعة الثانية في الوقت المحدد، أشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أنه يمكن تناول الجرعة الثانية بعد مضي 6 أسابيع، أو 42 يومًا، من تناول الجرعة الأولى.

وقالت كريستين نوردلوند المتحدثة باسم المراكز في رسالة بالبريد الإلكتروني إن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها قامت بهذا التغيير استجابة لردود الفعل على التوجيهات السابقة.