شكرا لقرائتكم خبر عن طفلك عنده أرق ومش بينام طول الليل؟ اعرفى تتصرفى ازاى فى 7 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "ابنى عنده أرق ومش بينام طول الليل أعمل إيه؟" هو سؤال تردده أغلب الأمهات، فقد يعانى الأطفال من الأرق المتواصل طول الليل دون معرفة السبب، وعن سبب الأرق المتواصل عند الأطفال وكيفية التعامل معه ذكر موقع cognifit أن قبل إعطاء الأطفال أي نوع من العلاج للأرق من المهم استشارة الطبيب لاستبعاد اضطراب النوم الناجم عن مرض عصبي خطير يجب معالجته على وجه التحديد من قبل أخصائي.

ليس من السهل معالجة مشاكل نوم الأطفال عندما تكون ناجمة عن عادات النوم السيئة أو الإجهاد أو الإثارة المفرطة أو السلوك. في كثير من الأحيان ، لا يمكن أن يكون علاج أرق الأطفال ناجحًا إلا إذا تعلم الطفل النوم واستعادة صحة النوم الجيدة بمفرده. هذا هو السبب في أنه من المهم للطفل أن يكون لديه بعض التمارين أو الأدوات التي يمكنه القيام بها بمفرده إذا استيقظ في منتصف الليل.

ما الذي يمكننا فعله في المنزل لمساعدة الأطفال؟

1:روتين النوم : من المهم جعل روتين للنوم، اتبع دائمًا نفس الخطوات في نفس الوقت ، وحاول منع هذه الإجراءات من التغيير العشوائي هذه العملية التي تعتمد على التقنيات السلوكية مهمة حتى يتمكن الطفل من ضبط ساعته البيولوجية ، وتثبيت إيقاعاته الحيوية ، والسيطرة على نومه.

2:عشاء خفيف، قم بإعداد عشاء خفيف سهل الهضم، و حاول أن تتجنب الأطعمة المحتوية على السكر لأنها قد تمنحهم دفعة للطاقة يجب ألا تحتوي على أي شيء يحتوي على مادة الكافيين ، مثل القهوة أو الشاي أو الصودا.

لا توجد ألعاب قبل النوم : يمكن للألعاب أن تفرط في إثارة الطفل.

3:الذهاب إلى الفراش مبكرًا ،يجب أن ينام الأطفال ما بين 9 و 10 ساعات يوميًا ، لذا اجعلهم ينامون مبكرًا الساعة 8:00 مساءً هو الوقت المناسب لنوم الطفل

4:ضع شيئًا يحبه الطفل في السرير ويمكنه قضاء الليل معه،بهذه الطريقة ، يمكنك جعل الطفل يربط هذه الأشياء بالنوم قم بتهدئة طفلك حتى يشعر بالراحة في السرير.

5:اقرأ قصة مع الإضاءة أو في جو هادئ: جهزهم للنوم ، وتحدثوا بهدوء حتى يرتاحوا. حاول دائمًا تجنب الإفراط في الإثارة. عندما ترى أنهم مرتاحون ، غادر الغرفة.

6:تأكد من أن الغرفة مظلمة وهادئة ،وإبعاد الضوء عن الغرفة مهم لمحاربة أرق الأطفال.

7:إذا بدأ في البكاء ، فلا تدخله على الفور، انتظر بضع دقائق قبل الذهاب لتهدئته بمجرد أن يهدأوا ، غادر الغرفة.