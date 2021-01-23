هل تساعد أوراق الكارى في الحفاظ على صحة شعرك؟

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القاهرة - سامية سيد - تعرف أوراق الكاري باعتبارها عشبًا عطريًا للطهي بنكهة الحمضيات ومع ذلك ، فإن لها استخدامات أخرى عديدة ، بما في ذلك العناية بالشعر، فهذه الأوراق وفيرة في قلويدات كاربازول ، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات يتم استخدامها لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض ، بما في ذلك مشاكل الجهاز الهضمي، حسبما ذكر تقرير لموقع healthline.

هل يمكن لأوراق الكاري علاج الشيب؟



اوراق نبات الكارى

شيب الشعر عملية شائعة يُعتقد عادةً أن نصف سكان العالم يمتلكون حوالي 50 % من الشعر الرمادي بحلول سن الخمسين، بصرف النظر عن الشيخوخة ، يمكن أن تتسبب بعض الحالات الصحية ونقص التغذية في نمو الشعر الأبيض أو الرمادي قبل الأوان بالنسبة للجزء الأكبر ، عادةً ما يرجع ذلك إلى علم الوراثة.

لا يتغير لون الشعر بعد أن ينبت من فروة رأسك ينشأ اللون في البصيلة تحصل على أول لمحة لشعر رمادي أو أبيض عندما يحل محل الخصلة المفقودة يحدث هذا بسبب فقدان الميلانين، بخلاف صبغ شعرك ، لا توجد طريقة لإعادة الشعر الرمادي إلى لونه الأصلي يجب أن يؤدي أي تغيير إلى استعادة الصبغة العميقة داخل بصيلات الشعر، ونظرًا لاحتواء أوراق الكاري على مضادات الأكسدة القيمة وفيتامينات ب ، فقد يكون لها بعض التأثير على إنتاج الميلانين في بصيلات الشعر.

هل يمكن أن تؤثر أوراق الكاري أو زيت أوراق الكاري على نمو الشعر؟



اوراق الكارى

العناصر الغذائية الغنية في أوراق الكاري يمكن أن تساعد في منع ترقق الشعر أو تساقطه قد تساعد الأوراق أيضًا في إزالة بصيلات الشعر الميتة ، والتي يمكن أن تتداخل مع نمو الشعر.

هل يمكن لأوراق الكاري إصلاح الشعر التالف؟

مزيج من أوراق الكاري المغلية بزيت جوز الهند هو أحد الطرق لإنشاء منشط للشعر

هل زيت أوراق الكاري يحسن صحة فروة الرأس؟

قشرة الرأس والصدفية والتهاب الجلد التأتبي جميع الحالات التي يمكن أن تؤثر على فروة الرأس، وتساعد أوراق الكاري على الوقايه من الإجهاد التأكسدي الذى يسبب هذه المشاكل للشعر.



اوراق كارى

هل لشاي أوراق الكاري أي فوائد للشعر؟

تمتلئ أوراق الكاري بالعناصر الغذائية الحيوية وتستخدم لتخفيف مجموعة متنوعة من الأمراض من الممكن أن يكون الشاي المصنوع من أوراق الكاري مفيدًا لشعرك.