فوائد العسل الأبيض لصحة جسمك وبشرتك

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القاهرة - سامية سيد - يحتوى العسل الأبيض على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات، حيث يحتوى العسل الأبيض على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة وفيتامين سى والعديد من العناصر التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى.

فيما يلي بعض الفوائد الصحية التي يقدمها العسل الأبيض وفقا لما ذكره موقع healthline

فوائد العسل الأبيض

1: قوة مضادات الأكسدة

يحتوي العسل الخام على مضادات أكسدة تسمى مركبات الفلافونويد والمركبات الفينولية، وتساعد مضادات الأكسدة على حماية جسمك من تلف الخلايا بسبب الجذور الحرة.

حيث تساهم الجذور الحرة في عملية الشيخوخة، وقد تزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

2: علاج السعال

يمكن استخدام العسل كمثبط للسعال كما تم استخدامه كعلاج لالتهاب الحلق في المرة القادمة التي تصاب فيها بالسعال أو البرد ، حاول إضافة العسل إلى الشاي الساخن بالليمون.

كما أن العسل فعال في علاج السعال وهو مكون شائع لأدوية السعال بدون وصفة طبية. يمكنك أيضًا تناول 1 أو 2 ملعقة صغيرة من العسل الخام يوميا.

3: العناية بالبشرة والتئام الجروح

تم استخدام العسل عبر التاريخ كطريقة لعلاج الجروح الجلدية. اليوم ، يمكنك أيضًا العثور عليه كعنصر في منتجات التجميل، العسل الخام يمكن أن يقتل البكتيريا الضارة والفطريات. ويحتوي بشكل طبيعي على بيروكسيد الهيدروجين .

4:تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي

تاريخيا ، استخدم العسل لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإسهال والقرحة، حيث تحدث القرحة الهضمية في المعدة أو الجهاز الهضمي، و يقال إن تناول 1-2 ملاعق صغيرة من العسل الخام على معدة فارغة يهدئ الألم ويساعد في عملية الشفاء.

5:تعزيز المناعة

يعتبر العسل الابيض علاج طبيعيى للاشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ،حيث يعمل على مكافحة العدوى والفيروسات.