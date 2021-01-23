شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب استشارى: نتيجة لقاح كورونا تظهر بعد 8 أشهر والإصابة واردة بعد التطعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شريف حتة، استشارى الطب الوقائى والصحة العامة، إن تأخير الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا، لا يحمل أى مشكلات، ولكن يجب ألا تطول هذه الفترة كثيرا، مشددا بالقول: "لو هنأخر الجرعة الثانية علشان نوفرها لناس أكثر احتياجا لها مفيش مشكلة.. ولكن لازم الناس تاخد الجرعة الثانية".

أضاف حتة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، أن الجرعة الأولى من لقاح كورونا تعمل بنسبة ليست كبيرة في تقوية المناعة ضد الفيروس، ولا تكتمل المناعة إلا بتلقى الجرعة الثانية، مردفا: "لا يمكن أن نحكم على فاعلية لقاح كورونا مباشرة، ولكن على أرض الواقع يستغرق الأمر 8 أشهر حتى نرى النتيجة".

وأكمل: "اللى يجيله كورونا بعد الجرعة الأولى يعتبر ماخدش لقاح أصلا.. الجرعة الأولى من كورونا تعمل بعد 10 أيام تقريبا ويعمل تأثير التطعيم ككل في جسم الإنسان بعد 14 يوما من تلقى الجرعة الثانية".

وأشار إلى أن أى شخص يحصل على لقاح كورونا ويصاب بالفيروس، يتعامل وكأنه مريض كورونا ويبدأ في الحصول على بروتوكول العلاج، مؤكدا بقوله: "تطعيمات الكورونا هيتم تغييرها بشكل موسمى مثل الأنفلونزا علشان يلائم السلالة الموجودة".