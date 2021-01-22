صحة ورشاقة

المغرب يسجل 1138 إصابة جديدة بكورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة المغربية، الجمعة، تسجيل 1138 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد- 19).

وارتفع إجمالي الإصابات إلى 464 ألفا و844 حالة منذ ظهور الوباء في الثاني من مارس/آذار الماضي. 

وسجل المغرب 29 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 8105 حالات.

وتعافى 1351 حالة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 440652.

وتسلم المغرب، الجمعة، مليوني جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا للوقاية من مرض كوفيد-19 ليصبح بذلك أول بلد أفريقي يحصل على شحنة كبيرة بما يكفي لبدء برنامج تحصين على مستوى البلاد.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية أن البلاد ستستلم أول دفعة من لقاح "سينوفارم" الصيني يوم 27 يناير/كانون الثاني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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