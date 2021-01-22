جونسون عن ارتفاع وفيات كورونا في بريطانيا: السلالة المتحوّرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة، إلى وجود أدلة على أن النسخة البريطانية المتحوّرة من فيروس كورونا أكثر فتكا.

وقال جونسون، خلال مؤتمر صحفي في داونينج ستريت: "يبدو الآن أيضا أن هناك بعض الأدلة على أن النسخة المتحوّرة الجديدة... قد تكون مرتبطة بدرجة أعلى من الوفيات".



وقال كبير علماء الحكومة باتريك فالانس إن النسخة الجديدة قد تكون أكثر فتكا بنسبة نحو 30%، رغم أنه شدد على عدم وجود بيانات ضئيلة متاحة.

وقال إنه بالنسبة لفئة الرجال البالغة أعمارهم 60 عاما، يتوقع عادة أن يتوفى نحو 10 من كل ألف يصابون بالنسخة الأصلية من الفيروس. لكن هذا العدد يرتفع إلى 13 أو 14 بالنسبة للنسخة الجديدة.

وأضاف "سترون أنه بالنسبة للفئات العمرية المختلفة كذلك، هناك نوع من الزيادة النسبية في الخطورة".





وتشهد بريطانيا الموجة الثالثة والأسوأ للفيروس، إذ سجّلت أعداد وفيات يومية قياسية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات لديها إلى نحو 100 ألف.

كما أعلن، الجمعة، عن وفاة 1401 شخص بعد 28 يوما من تأكيد إصابتهم، لتبلغ الحصيلة الإجمالية 95981.

ونقل أكثر من 38500 شخص إلى المستشفيات جراء إصابتهم بكوفيد، في نسبة تتجاوز بـ78% تلك التي تم تسجيلها في الذروة الأولى العام الماضي.

وقال كبير مسؤولي الصحة كريس ويتي إن شخصا من 55 أصيب بالفيروس في إنجلترا، وهو معدل وصل إلى شخص من 35 في لندن.

وعلى الرغم من أن أعداد الإصابات تبدو كأنها استقرت، إلا أن المستشفيات ما زالت تواجه خطر إغراقها بينما تبدو الحكومة في سباق لتطعيم أكبر عدد ممكن من الأشخاص الأكثر ضعفا.

وقال جونسون إن نحو 5,3 ملايين شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بينما تتحرك الحكومة لتحقيق هدفها المتمثل بتطعيم 15 مليون شخص من الفئات الأكثر عرضة للخطر بحلول منتصف شباط/فبراير.

وأورد فالانس أن هناك "أدلة متزايدة" على أن لقاحي أسترازينيكا/أكسفورد وفايزر المستخدمين في بريطانيا فعّالان ضد النسخة المتحورة الجديدة.