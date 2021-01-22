كورونا يعلن الحرب على البرتغال.. وإغلاق المدارس لأول مرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مدير رابطة المستشفيات الخاصة في البرتغال إن جميع المستشفيات تقترب من الامتلاء التام بعد زيادة قياسية في إصابات كورونا.

وقال الدكتور أوسكار جاسبر: "نشهد وضعا وكأننا في حرب. ليس لدينا ما يكفي من الأسرة، سواء في قطاع الخدمات الصحية العامة أو القطاع الخاص أو قطاع الخدمات الاجتماعية، للتعامل مع جائحة تصيب ما بين 13 ألفا و14 ألفا يوميا".



وأغلقت السلطات البرتغالية المدارس، الجمعة، للمرة الأولى منذ مارس.

كما أجبر التزايد الحاد في حالات الإصابة الحكومة على تكثيف إجراءات مواجهة الجائحة، وفرضت إغلاقا لكل الأعمال غير الضرورية منذ 15 يناير، وأغلب سكانها قابعون في منازلهم.

وتصطف سيارات الإسعاف المحملة بالمصابين لساعات أحيانا، لحين خلو مكان لهم في المستشفيات.

وقال وزير الصحة، أنطونيو لاسيردا ساليس، إن نسبة إشغال وحدات العناية المركزة بلغت 91%، والعناية المتوسطة 88%.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن الضغوط على النظام الصحي بسبب الجائحة تزيد من الوفيات بأمراض أخرى غير فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).