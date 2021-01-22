فايزر توفر 40 مليون جرعة لقاح كورونا لـ"كوفاكس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منظمة الصحة العالمية وتحالف فايزر-بايونتيك، الجمعة، اتفاقا لتأمين 40 مليون جرعة من لقاح كورونا لمنصة كوفاكس لصالح الدول الفقيرة.

وقال رئيس فايزر، البرت بورلا، في مؤتمر صحفي مع منظمة الصحة العالمية إن جرعات اللقاح الفاعل بنسبة 95% ستباع "بسعر التكلفة" على أن تسلم خلال الربع الأول من هذا العام.



وأقيمت منصة كوفاكس في محاولة للسماح بتوزيع منصف للقاحات ضد كورونا، وثمة خيار أمامها أيضا مع مصنع اللقاحات في الهند "سيروم انستيتيوت أوف إنديا" للحصول على 100 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا-اكسفورد.

ويتوقع تسليم غالبية هذه الجرعات خلال الربع الأول من العام أيضا. ولكن على منظمة الصحة العالمية أن تعطي قبل ذلك موافقتها الطارئة على هذا اللقاح بحدود منتصف شباط/فبراير.

وحتى الآن، وحده لقاح فايزر-بايونتيك حظي بموافقة المنظمة.

وأسفر وباء كوفيد-19 عن أكثر من مليوني وفاة في العالم منذ رصده للمرة الأولى في الصين في كانون الأول/ديسمبر 2019.

وقال مدير منظمة الصحة تيدروس ادانوم جيبريسوس "ليست اللقاحات وحدها التي ستساعدنا في وضع حد لهذا الوباء، إنه التلقيح".