شكرا لقرائتكم خبر عن هل الأسبرين يقلل من مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة بحثية أجراها علماء جامعة هارفارد الأمريكية أن استخدام الأسبرين يوميًا لا يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بين البالغين الذين يبدأون في تناوله بعد سن 70، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي لجامعة هارفارد.

وشرع فريق من العلماء في دراسة تجيب عن سؤال: هل الأسبرين لكبار السن يقلل من فرص الاصابة بسرطان القولون والمستقيم، قادهم أندرو ت. تشان ، أستاذ الطب في كلية الطب بجامعة هارفارد وأخصائي أمراض الجهاز الهضمي ورئيس وحدة علم الأوبئة السريرية والتحويلية في مستشفى ماساتشوستس العام ، أجرى الباحثون تحليلًا مجمَّعًا لدراستين كبيرتين في الولايات المتحدة لمدة أكثر من 20 عاما ساهمت هاتان الدراستان ببيانات حول استخدام أكثر من 94500 مشارك للأسبرين على مدار 35 عامًا ، مما يوفر فرصة فريدة لفهم تأثير استخدام الأسبرين طوال العمر على مخاطر الإصابة بالسرطان.

وجد الباحثون أن استخدام الأسبرين بانتظام مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 عامًا أو أكبر ومع ذلك ، كانت هذه الميزة مهمة فقط بين الأشخاص الذين بدأوا في تناول الأسبرين قبل سن 70 عامًا، يبدو أن الأشخاص الذين بدأوا في استخدام الأسبرين بانتظام في سن 70 أو أكبر لم يجنوا أي فائدة.

وقال تشان: "هناك دليل كبير على أن الأسبرين يمكن أن يقي من سرطان القولون والمستقيم لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 70 عامًا لكن لم يتضح ما إذا كان التأثير مشابهًا لدى كبار السن."

يعتبر الأسبرين من أكثر العوامل التي تحمي من سرطان القولون والمستقيم راسخة يوصى به حاليًا من قبل فريق عمل الخدمات الوقائية بالولايات المتحدة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50-59 عامًا ممن لديهم ملفات تعريف مخاطر محددة لأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب تأثيره الوقائي ضد أمراض القلب.

ومع ذلك ، فإن الأسبرين الأخير في تجربة الحد من الأحداث في كبار السن (ASPREE) أفاد أن المشاركين الذين تناولوا جرعة يومية منخفضة من الأسبرين (100 ملج) بعد سن 70 لمدة خمس سنوات كان لديهم في الواقع خطر أعلى بنسبة 30 % للوفاة من السرطان، الغالبية العظمى من المشاركين لم يتناولوا الأسبرين بشكل منتظم قبل الانضمام إلى الدراسة.

تؤكد الدراسة الحالية أن تناول الأسبرين في سن أكبر لم يكن مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم ومع ذلك ، من المهم أن هناك فائدة محتملة لاستمرار الأسبرين إذا بدأ في سن مبكرة. يقول الباحثون إن هذه النتائج "تشير بقوة إلى وجود اختلاف بيولوجي محتمل في تأثير الأسبرين في الأعمار الأكبر ، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من البحث".