المدينة المنورة مدينة صحية بشهادة منظمة الصحة العالمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصبحت المدينة المنورة أول مدينة كبيرة يتجاوز عدد سكانها مليوني نسمة تعترف بها منظمة الصحة العالمية كمدينة صحية.

ومنحت منظمة الصحة العالمية المدينة المنورة شهادة اعتراف بأنها مدينة صحية بعد أن أكملت جميع المعايير العالمية، التي تطلبها المنظمة لتكون مدينة صحية بمفهومها المتكامل.

وتميز برنامج المدن الصحية بالمدينة المنورة ببرامجه المتنوعة، التي من أبرزها تحقيق شراكة استراتيجية مع جامعة طيبة لتدوين جميع المتطلبات والإجراءات الحكومية بما يتوافق مع الأنظمة العالمية والشواهد والإجراءات وتسجيلها في منصة إلكترونية لاطلاع المنظمة عليها.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن من ضمن المبادرات المتميزة للاعتراف، ابتكر برنامج المدن الصحية بالمدينة المنورة تفعيل المجتمع من خلال تأسيس الجمعيات الخيرية المتخصصة ودعمها بمشاريع نوعية بالشراكة مع الجهات الحكومية، وكان هذا بديلا عن اللجان المطلوبة من إجراءات الاعتراف من المنظمة ودعمها أيضا من خلال مشروع الصدقة الإلكترونية (التحويل الخيري) مع البنوك المصرفية، حيث ساعد المشروع على تنمية موارد الجمعيات لتقوم الجمعيات بدورها الريادي في المجتمع بشكل مؤسسي ومنهجي وعلمي مبتكر.