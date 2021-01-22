المغرب يتسلم مليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصلت إلى مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء طائرة مغربية قادمة من مطار بومباي بالهند، محملة بأولى جرعات اللقاح البريطاني.

وبحسب معطيات خاصة حصلت عليها ”الخليج 365”، فإن الطائرة أقلعت من الهند في تمام الساعة الثانية والنصف من عصر اليوم، بالتوقيت المحلي.

وتضم الطائرة مليوني جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا للوقاية من مرض "كوفيد- 19"، الذي يتم صنعه بأحد معامل المنطقة الصناعية في الهند منذ أشهر.

وتبعا لذلك، فإن المملكة ستعرف في الأيام القليلة المقبلة حملة تلقيح واسعة، تبدأ بالعاملين في الصفوف الأولى من أطباء ورجال أمن ورجال تعليم، بالإضافة إلى الفئات الهشة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.





وشحنة اللقاح، الذي طورته شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد، هي أول إمدادات كبيرة من اللقاحات تصل إلى أي دولة أفريقية.

ويتطلب التحصين بلقاح أسترازينيكا الحصول على جرعتين، لكن بخلاف لقاحات أخرى فهو لا يحتاج لتخزين في درجات بالغة البرودة مما يسهل طرحه في دول حارة ومواقع نائية.



ويخطط المغرب لطرح اللقاحات مجانا في حملة تستهدف 25 مليون نسمة أو ما يوازي 80% من السكان بدءا بالعاملين في القطاع الصحي والأجهزة الأمنية والمعلمين وأصحاب الأمراض المزمنة.



وسجل المغرب حتى الجمعة 463706 حالات إصابة بكورونا منذ ظهور الجائحة منها 8076 وفاة و16329 حالة نشطة.