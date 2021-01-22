شكرا لقرائتكم خبر عن عشان متهملهاش... اعرف أهمية وجبة العشاء لصحة طفلك العقلية والبدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "اهتم بوجباتك اليومية الصحية "،هى الجملة التى نسمعها دائما وينصح الكثيرون بها ولكن لا يعرف الكثيرون أن وجبة العشاء واحدة من أهم الوجبات اليومية وخصوصا لصحة الأطفال، حيث لها تأثير إيجابى على الصحة العقلية والبدنية وفى التقرير التالى يقدم الخليج 365 أهمية وجبة العشاء وفقا لما ذكره موقع thejoint

1:يزدهر الدماغ والجسد والروح - قال أحد أطباء الأسرة: "غالبًا ما يكون لدي الدافع لأخبر العائلات بالعودة إلى المنزل وتناول العشاء معًا ، فالجلوس لتناول وجبة ليلية يحافظ على صحة الأطفال وعلى اتصال بهم ".

2:العشاء يخلق اتصالًا يوميًا، فقد لا تتاح للعائلات أبدًا فرصة للجلوس والتحدث إلا إذا قاموا بعمل واحد، من خلال الفصول والرياضة والوظائف والتدريبات ، قد يعمل كل فرد من أفراد الأسرة بمفرده معظم الوقت ، لكن العشاء يمكنه إصلاح ذلك، يمكن أن يصبح الجلوس ومشاركة نكتة أو حادثة من اليوم الذي تمر فيه على البطاطس المهروسة طريقة مطمئنة للأطفال للتخلي عن مخاوفهم .

3:العشاء يوسع رؤية الطفل - لقد ثبت أن الأطفال الصغار لديهم مفردات أكبر بكثير عندما يتحدثون مع والديهم على العشاء. الأطفال الأكبر سنًا والمراهقون لديهم فرصة لترديد الأفكار عن آبائهم وطرح أسئلة حول الأخبار والعالم. أظهر الباحثون أن المراهقين الذين تناولوا وجبات عائلية بانتظام كانوا أكثر عرضة بمرتين لأداء جيد في المدرسة.

4:تحافظ وجبات العشاء على صحة الأطفال - إن الجو الدافئ المستقبلي في وقت الطعام يؤدي إلى الكثير من أجل صحة الأطفال. يميلون إلى تناول المزيد من الفاكهة والخضراوات ، ولديهم مشاكل أقل مع مشاكل مثل الربو ، ويتجنبون السمنة.

ومع ذلك ، فإن هذه الفوائد تأخذ غطسًا إذا كان التلفزيون قيد التشغيل أثناء الوجبة. أظهرت إحدى الدراسات أن أطفال رياض الأطفال الأمريكيين الذين شاهدوا التلفزيون أثناء العشاء كانوا أكثر عرضة لزيادة الوزن بحلول الصف الثالث.

5:العشاء يساعد المراهقين في الحفاظ على توازنهم أظهرت دراسة في مينيسوتا أن المراهقين الذين يتناولون العشاء بانتظام مع أسرهم لديهم معدلات أقل من الاكتئاب والميول الانتحارية. كما ساعد العشاء العائلي المراهقين في التعامل مع التنمر والتعامل مع السلوكيات عالية الخطورة مثل الشرب والمخدرات والعنف واضطرابات الأكل.

6:تختلف كل عائلة عن غيرها ، لكن العشاء العائلي المعتاد قد يعمل بنفس الطريقة تقريبًا لطمأنة الأطفال بأن والديهم موجودون من أجلهم لأنهم يتخلون عن المخاوف ويستمتعون فقط بالحديث على مدار اليوم.