أعراض خلع الورك عند الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 يناير 2021 07:36 مساءً - يجب أن تعلمي عزيزتي الأم أن طبيب الولادة أو القابلة لا دخل لهما فيما حدث لمولودك، فما يعرف ب" خلع الولادة" لا يرتبط بطريقة التوليد الخاطئة، ولا داعي لأن تحملي المسئولية لمن ساعدك اثناء الولادة، فهناك عدة أسباب لهذه الحالة، ويمكن اكتشاف بعض الأعراض لها، وقد قرر الدكتور غسان أبو جرادة، إستشاري طب العظام أن يقدم لك شرحاً لأسباب وعلاج خلع الورك عند الأطفال كالآتي.

ما هو خلع الورك عند الأطفال؟

هو عيب خلقي ولادي أي يحدث عند الجنين وهو في بطن أمه، وليس بسبب طريقة الولادة كما يعتقد البعض.

ويحدث الخلع الوركي عند البنات بسنبة أكبر من الذكور.

ويصيب نسبة كبيرة من المواليد بسبب عدم استقرار ورك الجنين فيسهل أن يتحرك ويخرج المفصل من مكانه.

أعراض خلع الورك

ينقسم إلى نوعين

قد يكون من الصعب إكتشاف خلع الورك من الأم ولكن الطبيب بعد الولادة يمكنه فحص المولود ويكتشف الحالة.

كلما كان الاكتشاف مبكراً، كلما كان الهلاج أسهل واسرع ويأتي بنتائج طيبة.

جي على الأم أن تضع ساقي المولود بجوار بعضهما، وفي حال لاحظت صعوبة مد ساق المولود أو أن هناك واحدة أطول من الساق الأخرى فيجب التوجه إلى الطبيب فوراً.

أنواع خلع الورك

يوجد نوعان من خلع الورك عند الأطفال خلع شائع الحدوث ويحدث بنسبة 98 في المائة، ويحدث في الفترات الأخيرة من الحمل.

والنوع الثاني: خلع معقد ونسبته ضئيلة جدا في الحدوث، ويحدث في الفترات الأولى من الحمل، ويصاحبه غالباً تشوهات عظمية في الجسم، ونسبة حدوثه 1 لكل 1000 حالة من الولادات الطبيعية.

علاج خلع الورك

تأخر العلاج يعني تفاقم الحالة

الاكتشاف المبكر للحالة يعني سرعة الشفاء والتعافي، وعدم حدوث إعاقة دائمة عند الطفل.

يجب أن يتم فحص المولود بمجرد أن ينزل من بطن أمه، وعلى يد طبيب مختص.

في حال ااكتشاف الحالة مبكرا فيوصي بأن يرتدي الطفل جهازاً خاصاً

والآن عزيزتي الأم هل لديك أسئلة حول الموضوع لكي تتركيها في مربع التعليقات، وسوف يجيب عليها خبراء الخليج 365؟