غذاء وفيتامينات الحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 يناير 2021 07:36 مساءً -

للحصول على أغلب الفيتامينات والمعادن التي نحتاج لها، علينا تناول غذاء صحي ومتنوّع. ولكن بالنسبة للحامل أو لمن ترغب بالحمل فيجب الاهتمام بهذا الجانب بشكل أكبر.

لذا جمعنا لك هذه المعلومات من خدمات الصحة الوطنية البريطانية التي توضح أهم الفيتامينات والمعادن التي تحتاجينها في فترة الحمل أو عند رغبتك بحدوث الحمل:

- حامض الفوليك: يقترح الأطباء البريطانيون تناول 400 ميكروغرام من حامض الفوليك يوميا قبل حدوث الحمل والاستمرار بتناوله لمدة 12 أسبوع من الحمل.

حامض الفوليك يقلل من خطورة حدوث مشاكل في نمو الجنين خلال الفترة الأولى من الحمل. المواد الغذائية التي تحتوي على حامض الفوليك هي الخضر ذات الأوراق الخضراء.

- فيتامين د: الأشخاص البالغين وكذلك الحوامل والمرضعات بحاجة لتناول 10 ميكروغرام من فيتامين د يوميا. خاصة في فترة الشتاء أو عند عدم التعرض لأشعة الشمس. فيتامين د يعمل على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم للحفاظ على صحة الأسنان، العظام والعضلات. يمكن الحصول على فيتامين د عن طريق تناول الأسماك الغنية بالدهون كالسلمون والسردين، كذلك البيض واللحوم الحمراء.

- الحديد: نقص الحديد في الجسم يسبب الشعور بالتعب ويؤدي الى الأنيميا أو ما يعرف بفقر الدم. اللحوم، الخضر، الفواكه المجففة وكذلك المكسرات، كلها تحتوي على الحديد.

- فيتامين سي: هذا الفيتامين يحمي الخلايا ويحافظ على صحتها ويوجد في عدة فواكه وخضروات كالبرتقال سواء كان فاكهة أو عصير، الفلفل الأخضر والأحمر، الفراولة، البروكلي والبطاطا.

- الكالسيوم: الكالسيوم ضوري جدا لعظام وأسنان طفلك وهو متوفر في الحليب، الجبن، اللبن، الخضر ذات الأوراق الخضراء، التوفو، حليب الصويا المضاف اليه الكالسيوم.