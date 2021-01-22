مشروب يتناوله الجميع … قد يسبب السل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 يناير 2021 07:10 مساءً - منذ 26 دقيقة

كشف مختص روسي عن مشروب يتناوله الجميع يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسل وعواقب وخيمة أخرى على الجسم.

الحليب

قال الطبيب الروسي، مقدم البرامج التلفزيونية ألكسندر مياسنيكوف على أثير قناة “روسيا 1” إن شرب الحليب الطازج يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسل وعواقب وخيمة أخرى على الجسم.

وذكر الطبيب الروسي اليوم أن:

“الحليب الطبيعي الحي الطازج ضار لأنه يحتوي على الكثير من البكتيريا، تصل إلى بكتيريا السل”.

وأضاف مياسنيكوف أن الحليب الطازج يحتوي أيضًا على هرمون الأستروجين الذي يمكن أن يضر بصحة الأطفال.

بالإضافة إلى ذلك، قد يحتوي هذا المشروب على عناصر ترقق الدم.

وحذر الطبيب من أن “الطفل قد يبدأ بالنزيف من خدش صغير”.