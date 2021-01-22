شكرا لقرائتكم خبر عن تويتر يُعلق حساب المرشد الإيراني «خامنئي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علّق موقع «تويتر» حساب المرشد الإيراني الأعلى آية الله على خامنئي، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

وكان حساب خامنئي نشر صورة لاعب غولف يشبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتعهد بالثأر لمقتل قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني.

وحذف موقع «تويتر» في وقت سابق تغريدة لخامنئي قال فيها إن اللقاحات الأمريكية والبريطانية الصنع لا يمكن الاعتماد عليها، وربما تهدف إلى «تلويث دول أخرى، حيث تستخدم حسب قوله للتجارب على البشر.