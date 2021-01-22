شكرا لقرائتكم خبر عن اطمنى على نفسك.. أهمية فحص الدم والموجات فوق الصوتية لكشف الحمل خارج الرحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحمل خارج الرحم تجربة صعبة قد تعانى منها بعض السيدات، وهو يشير إلى زرع الجنين بمكان آخر خارج الرحم قد يكون فى قناة فالوب أو عنق الرحم أو المبيض أو تجويف البطن وغيرها، ومن الصعب أن يستمر الحمل خارج الرحم حتى النهاية بجانب المشاكل الصحية التى قد يسببها للأم، وهناك اختبارات يجب الخضوع لها في حالة الشك بالحمل خارج الرحم، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

ما هى علامات الحمل خارج الرحم؟

- النزيف المهبلى الخفيف وألم الحوض

- تسرب الدم من قناة فالوب قد يؤدى إلى الشعور بألم فى الكتف

- اضطراب فى المعدة وقيء

- تقلصات حادة فى البطن

- الشعور بدوار أو ضعف وآلام فى الرقبة

ما هى فحوصات الكشف عن الحمل خارج الرحم؟ 1- تحليل البول

- إذا كانت نتيجة تحليل البول سلبية فإن الخضوع لفحوصات طبية أخرى غير ضرورى للكشف عما إذا كان هناك حمل خارج الرحم من عدمه، طالما أن الأعراض لم تتكرر أو تزداد سوءًا.

- إذا كانت نتيجة تحليل البول إيجابية فلابد وقتها من استشارة الطبيب للتأكد من أن الحمل خارج الرحم والتعامل معه على الفور.

2- أشعة بالموجات فوق الصوتية

يتم إجراء هذا الفحص عن طريق المهبل من أجل تحديد مكان الحمل وعمر الجنين، فإذا لم يوجد حمل داخل الرحم خاصة إذا كنتِ بين الأسبوع الخامس إلى السادس من الحمل وقتها يتم التأكد من حدوث حمل خارج الرحم.

3- تحليل الدم الرقمى

وهو اختبار الدم الذى يقيس نسبة هرمون الحمل، ويتم اجرائه للتأكد من حالات الحمل خارج الرحم والمتابعة من خلال تكراره كل 48 ساعة لمعرفة تطورات الهرمون حيث من المفترض أن تزيد نسبة الهرمون في الحمل الطبيعى كل 3 أو 4 أيام.

4- منظار البطن التشخيصى

قد يلجأ له الطبيب فى حال كانت نتيجة الفحص بالموجات فوق الصوتية عبر المهبل غير حاسمة مع استمرار تزايد هرمون الحمل والأعراض المصاحبة له، حيث يساعد المنظار البطنى التشخيصى من خلال جراحة بسيطة تتطلب عمل شقوق صغيرة جدًا في البطن لإدخال كاميرات للحصول على رؤية أوضح والتأكد من وجود حمل خارج الرحم.