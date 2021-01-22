شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر: الكلام ينقل عدوى فيروس كورونا مثل السعال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت دراسة بحثية أجراها علماء الجمعية الملكية بلندن أن الكلام يعد من طرق نقل العدوى لفيروس كورونا مثل السعال، فإذا كنت تعتقد أن الطريقة الوحيدة للإصابة بكورونا هي عندما تنتقل قطرات الجهاز التنفسي عن طريق الاتصال المباشر أو الهواء ، فكر مرة أخرى حتى فعل بسيط مثل التحدث إلى شخص ما يمكن أن ينقل الفيروس بنفس القدر.



الكلام ينقل عدوى كورونا

ووفقا لتقرير لموقع timesofindia فإن أكثر الطرق شيوعًا لانتشار فيروس كورونا من شخص إلى آخر هي الاتصال المباشر للقطرات أو انتقال الهباء الجوي، حيث يمكن للقطرات أن تبقى أو تترسب على الأسطح أو عن طريق التحدث والقطرات المعدية التي تنشأ عندما يتحدث الشخص أو يسعل، فالحديث أو التنفس سبب في نقل عدوى كورونا، حيث ينتج عنه الكثير من القطرات صغيرة الحجم التي يمكن أن تنتقل لفترة أطول ، وتكون أكثر عدوى ، مما يجعل التحدث والكلام نشاطًا أكثر خطورة من السعال.

يمكن أن تشكل القطرات الصغيرة أيضًا خطرًا أكبر للانتقال غير المباشر يمكن أيضًا للقطرات ذات الأحجام الدقيقة ، مثل تلك الناتجة عن التحدث أو التنفس ، أن تسافر لمسافات أطول عبر انتقال الهباء الجوي ، وهو ما تم إثباته في دراسات سابقة أيضًا.

وقام علماء من الجمعية الملكية بلندن ببناء نماذج لتحليل معدل العدوى للقطرات اعتمادًا على طريقة انتقال العدوى ، مثل السعال والكلام والعطس وتركيب القطرات والوقت الذي تستغرقه لتستقر.

في إعداد النموذج ، لوحظ أنه في حين أن عدد الجسيمات المعدية في الهواء يبدأ في الانخفاض 1-7 دقائق بعد السعال ، فإن فعل الحديث لمدة 30 ثانية يعلق المزيد من الجسيمات التي يمكن أن تبقى في الهواء لمدة تصل إلى 30 دقيقة الوقت ، مما يعني أن الجسيم المعدي سيكون أكثر خطورة عند انتشاره عن طريق الكلام من السعال، لوحظ أيضًا أنه من المرجح أن يصاب الشخص المصاب بالعدوى إذا كان يقف على مقربة من شخص يتحدث أو يتنفس بحمل فيروسي مرتفع.

ويُشتبه في أن ما يصل إلى 45٪ من حالات فيروس كورونا على مستوى العالم مرتبطة بالحالات التي لا تظهر عليها أعراض ، أي الأشخاص الذين لا تظهر عليهم الأعراض النموذجية للعدوى ولكنهم ما زالوا يعملون كناقل للمرض

يمكن للأشخاص الذين لا يعانون من أعراض ، حتى في حالة عدم وجود الأعراض المناسبة ، نشر القطرات الفيروسية بسهولة عن طريق أفعال مثل الغناء أو التحدث أو التنفس لذلك ، لا ينبغي الاستخفاف بها.