شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة البريطانية تقدم دليلا كاملا لأعراض كورونا طويلة الأمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير حديث لهيئة الصحة البريطانية أن هناك أكثر من 12 من أعراض كورونا طويلة الأمد، والتي يمكن أن تتراوح من طفح جلدي بسيط إلى ألم شديد في الصدر، وقدمت هيئة الصحة البريطانية NHS دليلاً كاملاً لهذه الأعراض لملاحظتها على المتعافين من الفيروس التاجي، وفقاً لما نشره موقع "تايمز أوف إنديا".





كوفيد طويل الأمد يحدث من خلال الآثار طويلة المدى التي يفرضها فيروس كورونا على المتعافين مثل الأعراض التي يعاني منها الأشخاص وتأثيرات فيروس كورونا على مختلف الأفراد لأسابيع أو شهور بعد المرض الأولي، ووفقًا للمعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية (NICE) ، يستمر COVID الطويل لأكثر من 12 أسبوعًا ، على الرغم من أن بعض الأشخاص الآخرين يعتبرون أن الأعراض التي تستمر لأكثر من ثمانية أسابيع هي كوفيد طويل الأمد.

مع الآثار طويلة المدى لفيروس كورونا ، كان الناس يعانون أكثر بسبب فيروس كورونا الطويل أكثر من الأعراض الأولية ومع ذلك ، فإن الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة (NHS) قد أدرجت سلسلة من أعراض كورونا الطويلة التي يجب على الناس الانتباه إليها.

- الإرهاق الشديد والتعب

- ضباب الدماغ أو الارتباك العقلي

- الأرق أو الحرمان من النوم

- خفقان القلب

- ضيق في التنفس

- ألم الصدر

- دوار

- دبابيس وإبر (وخز)

- الغثيان والاسهال وآلام البطن وفقدان الشهية

- حمى ، سعال جاف ، صداع ، ألم في الحلق ، تغيرات أو فقدان حاسة الشم والتذوق

- الطفح الجلدي

- الم المفاصل

- الاكتئاب والقلق

- طنين الأذن

وفقًا لـ NHS ، يتعافى العديد من الأشخاص في غضون أيام أو أسابيع قليلة أو بعد 12 أسبوعًا من الإصابة لكن البعض يستمر في مواجهة مشاكل صحية طويلة الأمد ويستمر لفترة طويلة.





ما هي مدة استمرار متلازمة ما بعد كورونا؟

وفقًا لدراسة نُشرت في The Lancet ، فإن أكثر من 75 ٪ من الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب كورونا لا يزالون يعانون من عرض واحد على الأقل بعد 6 أشهر من شفائهم.

لاحظ البحث 1733 شخصًا ثبتت إصابتهم بكورونا في ووهان ، الصين ، وتتبعوا تعافيهم من يونيو إلى سبتمبر زعمت الدراسة أن حوالي 76 ٪ من المتطوعين عانوا من أعراض طويلة الأمد لكورونا بعد فترة طويلة من الشفاء من المرض.

الأعراض الشائعة لفيروس كورونا

إلى جانب أعراض كورونا الطويلة، من المهم تحديد الأعراض الأولية والأكثر شيوعًا لكورونا، وذلك لتشخيصه بشكل أسرع ومنع حدوث المزيد من الضرر، ومع ذلك ، إليك بعض الأعراض الأكثر شيوعًا وكلاسيكية لكورونا:

- الحمى

- السعال الجاف

- التهاب الحلق

- سيلان الأنف وانسدادها

- ألم في الصدر وضيق في التنفس

- إعياء وتعب

- عدوى الجهاز الهضمى

- فقدان حاسة الشم والتذوق