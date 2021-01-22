تراجع إصابات ووفيات كورونا في روسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت روسيا، الجمعة، تسجيل 21513 إصابة جديدة و580 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويمثل ذلك انخفاضاً لكلا المؤشرين مقارنة مع معدلات الخميس، 21887 إصابة و612 وفاة.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس -في تقريره اليومي- أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي الإصابات 3 ملايين و677 ألفاً و352 إصابة، منها 68412 حالة وفاة.

كما تماثل 27318 مريضاً للشفاء خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي المتعافين 3 ملايين و81 ألفاً و536 شخصاً، مع بقاء 527 ألفاً و404 حالات نشطة.

وسجلت روسيا في الأسابيع الماضية تراجعاً تدريجياً في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر/كانون الأول باستخدام لقاح "سبوتنيك-V"، وهو أول لقاح ضد الفيروس التاجي في العالم.