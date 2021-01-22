494 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة بين الفلسطينيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزيرة الصحة‭‭ ‬‬الفلسطينية مي الكيلة، ‬‬الجمعة، تسجيل 494 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 275 إصابة من مجمل الحالات الجديدة.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا في الضفة الغربية من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس آذار الماضي بلغ 173985، تعافى منها 161951 وتوفي 1927.