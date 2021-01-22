شكرا لقرائتكم خبر عن أدلة جديدة على أن اللقاحات لن تتغلب على سلالة كورونا فى جنوب إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسات جديدة عن مزيد من الأدلة على أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا قد تكون مشكلة للقاحات، وفي أحدث دراسة صغيرة، أخذ الباحثون أجسامًا مضادة من 6 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى قبل اكتشاف المتغير الجديد، ووجدوا بدرجات متفاوتة أن الأجسام المضادة لجميع الناجين الستة لم تكن قادرة على محاربة الفيروس بشكل كامل.

وبحسب موقع "CNN" الأمريكي تم رصد السلالة الجديدة لأول مرة في جنوب إفريقيا في أكتوبر وتم العثور عليها الآن في أكثر من 12 دولة.

في كلتا الدراستين، تم إجراء العمل في المختبر وليس على الأشخاص، لذلك هناك حاجة إلى مزيد من البحث لقياس التهديد الحقيقي للسلالة الجديدة.

وقال أليكس سيجال ، عالم الفيروسات في معهد الأبحاث ومعهد ماكس بلانك لبيولوجيا العدوى "هذا مثير للقلق.. أعتقد أن الدليل يبني على أن هذه الطفرات - وأعتقد أن طفرات أخرى - ستظهر في جميع أنحاء العالم - وهي آخذة في الظهور بالفعل - تهرب من الأجسام المضادة من عدوى سابقة".

من غير الواضح ما إذا كان هذا يعني أن شخصًا ما سيكون عرضة للمتغير الجديد إذا كان مصابًا بالفعل بكورونا، أو ما قد يعنيه هذا بالنسبة للأشخاص الذين تم تطعيمهم.

وكانت نتائج سيجال مشابهة جدًا لتلك التي توصلت إليها دراسة أصدرها المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء.

قال جيسي بلوم، عالم الفيروسات في مركز فريد هاتشينسون لأبحاث السرطان: "عندما ترى مجموعتين تتوصلان بشكل مستقل إلى نفس الإجابة الأساسية ، فهذا جيد - هناك المزيد من الانسجام في أنهما صحيحان".

أظهرت دراسة ثالثة ، صدرت أيضًا يوم الثلاثاء، أن الطفرات في المتغير الجديد سمحت لهم بالتهرب من بعض المناعة التي يسببها التطعيم ، لكنها كانت بعيدة عن الهروب الكامل.نظرت تلك الدراسة في عدد أقل بكثير من الطفرات في المتغير مقارنة بدراسات جنوب إفريقيا.

بينما يعمل العلماء على تحديد ما إذا كانت هذه المتغيرات خطيرة بشكل خاص - والدراسات جارية في العديد من المعامل في جميع أنحاء العالم – لكن هناك شيء واحد واضح وهو "احصل على اللقاح إذا استطعت."

وجد سيجال في بحثه أن الأجسام المضادة من جميع الأشخاص الستة الذين شملتهم الدراسة فشلت في محاربة المتغير الجديد بشكل كامل.

في الدراسة التي كانت لها نتائج مماثلة، تم سحب دم من 44 شخصًا في جنوب إفريقيا كانوا مصابين بكورونا تم تأكيد حدوث جميع حالاتهم تقريبًا قبل سبتمبر، أي قبل اكتشاف البديل في جنوب إفريقيا.

ثم نظر الباحثون لمعرفة ما إذا كانت أجسامهم المضادة ستقاوم المتغير الجديد.

في الدراسة الثالثة التي أجريت في جامعة روكفلر ، نظر الباحثون في دم 20 شخصًا تلقوا لقاح موديرنا أو فايزر سمحت الطفرات المختلفة في الفيروسات لبعض الهروب من بعض أنواع الأجسام المضادة ، لكن أجهزة المناعة لدى المتطوعين ألقى بجيش من أنواع مختلفة من الأجسام المضادة ضد الفيروسات.

نظرت دراسة روكفلر في طفرات أقل من الدراستين الجنوب أفريقيتين لقد بحثت في ثلاث طفرات رئيسية على الطفرات الموجودة فوق فيروس كورونا، حيث إن هذا هو جزء الفيروس الذي تستهدفه اللقاحات.