عدد رضعات الطفل في الشهر الرابع

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 يناير 2021 01:35 مساءً - في الشهر الرابع من العمر يتخلص المولود تدريجياً من تقلبات النوم، ومغص المولود المزعج، ويمكن القول أن الشهر الرابع هو شهر الاستقرار، وتبدأ الأم على التعود بأن هناك ما يدعوها لتغيير روتين حياتها من حيث مواعيد النوم على الأقل، ولذلك فالرضاعة بالنسبة للمولود في الشهر الرابع تأخذ شكلاً جديداً يخبرنا عنه الدكتور ناير عبد الله، إستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة كالآتي.

عدد الرضعات الطبيعية في الشهر الرابع

تنتظم مواعيد الرضاعة

يصبح عدد الرضعات من الحليب الطبيعي أي من الأم ست رضعات يومياً.

ويمكن أن يصبح لدى المولود رضعتين خلال الليل.

هذا السن هو سن تنظيم مواعيد الرضاعة وليس تقديم صدر الأم كلما بكى المولود.

والتنظيم يعني تخلص المولود من الغازات والتلبك المعوي، والنوم يصبح منتظماً.

عدد الرضعات الصناعية في الشهر الرابع

الرضاعة الصناعية

في الشهر الرابع يقدم للطفل أربع رضعات من الحليب الصناعي خلال النهار.

ويقدم له رضعتين خلال الليل.

وقد يحتاج لرضعة واحدة من الحليب الصناعي في الليل.

يمكن الاستمرار بهذا البرنامج حتى عمر ستة أشهر.

هل أقدم لطفلي الطعام الصلب في الشهر الرابع؟

يجب تأخير الطعام الصلب حتى نهاية الشهر الرابع

حسب التوجهات الحديثة والدراسات فلا يقدم الطعام الخارجي للمولود قبل نهاية الشهر الرابع من عمر المولود.

يجب عدم التعجل وتقديم اي طعام للمولود في الشهر الرابع أي في أوله ومنتصفه.

وهناك بعض الأمهات من أنصار تقديم الطعام الخارجي للمولود بعد عمر ستة أشهر.

يفضل تقديم الماء مع نهاية الشهر الرابع للمولود، لأنه يخلصه من المغص والغازات.

علامات دقة عدد الرضعات في الشهر الرابع

ينام نوماً متواصلاً

زيادة وزن المولود بصورة طبيعية حسب جدول النمو.

تطور النمو الحركي لدى المولود بصورة طبيعية.

تتسخ حفاضات الرضيع بشكل طبيعي، بحيث يكون لون البراز أصفر اللون، وبقوام طبيعي وبدون رائحة كريهة أو مخاط.

ينام بشكل جيد، ولا يحدث لديه صوت غازات وكركعة البطن بسبب الجوع.

يستجيب لمداعبات الأم، ويكون مزاجه طيباً في أوقات الاستيقاظ.

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